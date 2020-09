Een optimaal rendement? Zo hou je je zonnepanelen in topvorm Redactie

28 september 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Afhankelijk van de kwaliteit van je zonnepanelen geniet je 10 tot 25 jaar van je eigen duurzame elektriciteit. Nieuwere modellen kunnen tot wel 40 jaar meegaan. Op voorwaarde tenminste dat je zonnepanelen goed werken. En daar hoort ook een correct onderhoud bij. Afhankelijk van de kwaliteit van je zonnepanelen geniet je 10 tot 25 jaar van je eigen duurzame elektriciteit. Nieuwere modellen kunnen tot wel 40 jaar meegaan. Op voorwaarde tenminste dat je zonnepanelen goed werken. En daar hoort ook een correct onderhoud bij. Bouwsite Livios legt uit hoe je daaraan begint en wat je zeker wel en niet mag doen.

Hoe vaak?

Het goede nieuws is dat zonnepanelen deels zelfreinigend zijn en wel tegen een stootje kunnen. Echt veel werk heb je er dus niet aan. Wil je het maximale uit je pv-installatie halen? Dan voorzie je toch het best een jaarlijkse poetsbeurt. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan een regelmatiger onderhoud nuttig zijn, maar overdrijf zeker niet: hoe vaker je je panelen schoonmaakt, hoe meer kans je hebt op kleine krasjes en beschadigingen. Beperk het onderhoud daarom tot maximaal vier keer per jaar. Lees hier meer over de werking van zonnepanelen.

Regelmatig inspecteren

Om precies te weten hoe vaak en wanneer je je zonnepanelen te lijf moet gaan, is het aangeraden om altijd een oogje in het zeil te houden. Kijk vooral na of er geen bladeren of stuifmeel op je panelen liggen en dat de vogels geen cadeautjes hebben achtergelaten. Ook al zijn je panelen maar een klein stukje bedekt, toch kan de energieopbrengst daardoor al met een paar procent verminderen. Pas als je zonnepanelen echt vuil zijn, daalt het rendement opvallend, met in extreme gevallen tot 20% verlies. Net daarom is een jaarlijkse of zelfs tweejaarlijkse poetsbeurt meestal genoeg.

Nooit met de hogedrukreiniger

Steek je zelf de handen uit de mouwen? Doe dat dan wanneer de zon niet te fel schijnt: ’s morgens, ’s avonds of bij bewolkt weer dus. Zo droogt het water niet te snel op en blijven er minder resten achter. Hou je je voeten liever veilig op de grond? Dan kan je de panelen afspuiten met de tuinslang en ze schoonvegen met een telescopische ruitenwisser. Gebruik nooit een hogedrukreiniger, want zo kan je de panelen beschadigen. Geraak je wel vlot op het dak? Neem de panelen dan onder handen met lauw water, eventueel een speciaal schoonmaakmiddel en een zachte spons of doek. Allesreiniger en schuursponsjes doen waarschijnlijk meer kwaad dan goed.

Zelf aan de slag of niet?

Is je dak wat moeilijker te bereiken of begin je er gewoon liever niet zelf aan? Dan kan je de jaarlijkse poetsbeurt ook overlaten aan een professional. Er bestaan gespecialiseerde firma’s waar je beroep op kan doen, maar je kan er net zo goed een glazenwasser voor inschakelen. Voor wie een poetsbeurt helemaal wil overslaan, bestaan er tegenwoordig zelfs modellen die zijn uitgerust met sproeiers en zichzelf afspoelen. Aan jou de keuze!

