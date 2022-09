Een open keuken als kloppend hart van je woning? Met deze tips richt je die optimaal in

Tijdens de coronapandemie is de keuken uitgegroeid tot het kloppende hart van onze woning. Zo doet het keukeneiland nu ook dienst als thuiskantoor of als plek waar de kinderen hun huiswerk kunnen maken. De keuken is geëvolueerd tot de plaats bij uitstek, waar gezinsleden elkaar ontmoeten en waar we vrienden ontvangen.

Dé plek voor sociaal contact

Dat de keuken is uitgegroeid tot dé plek voor sociale ontmoetingen, beïnvloedt ook het ontwerp. Zo behoort een toogje met een stel barkrukken al langer tot de populairdere toevoegingen. Verder zijn er de afgelopen jaren vooral verschuivingen gebeurd die op het eerste gezicht minder opvallen. Terwijl de spoelbak vroeger meestal met het zicht naar buiten werd geplaatst, gebeurt dat nu eerder naar de andere mensen in de ruimte toe. Ook bevindt de vuilbak zich meestal niet meer onder de spoelbak. Zulke details verhogen het comfort aanzienlijk.

Wees rommel te slim af

Terwijl open keukens er in magazines en op sociale media altijd piekfijn uitzien, gaat het er in de realiteit al eens wat chaotischer aan toe. In eerste instantie is het belangrijk om het aantal keukenkasten en de indeling ervan zo goed mogelijk op jouw noden af te stemmen. Voorzie daarom minstens twee kolomkasten. Je kan er niet alleen veel gerief in kwijt, maar ook toestellen zoals een ingebouwde oven of koelkast. Kook je graag met kruiden? Zorg dan voor voldoende plaats om die vlak bij het kookfornuis te stockeren. Daarnaast zijn lades – zeker onder het werkblad - handiger dan legplanken, omdat je zo makkelijk een overzicht van de volledige inhoud van de kast krijgt.

Toestellen: technisch sterk en mooi

Aangezien toestellen in een open keuken in principe zichtbaar zijn en ze ook in een grotere ruimte moeten functioneren, zijn ze de laatste jaren zowel technisch als esthetisch sterk geëvolueerd. Zo zijn vaatwasmachines en koelkasten intussen standaard beschikbaar als inbouwmodel, zodat ze achter de kasten verdwijnen. Bovendien zijn ze veel stiller dan vroeger, en vormen zo geen storend element. Ook is de keuze binnen de wereld van de dampkappen enorm uitgebreid. Zo zijn er nu drie categorieën: de vrijhangende, de geïntegreerde en de plafonddampkap. Bekijk hier welke dampkap het beste in jouw keuken past.

Esthetische verbinding of toch een contrast?

Puur esthetisch gezien zijn de mogelijkheden voor je keukeninrichting eindeloos. Algemeen genomen zijn er twee grote opties: de stijl van de keuken en de leefruimte op elkaar afstemmen of in beide zones net een heel andere sfeer creëren. Zo kan je de muren een contrasterende kleur geven, een andere vloerbekleding kiezen voor de twee zones of zelfs met een niveauverschil werken.

Daarnaast kan je de sfeer net doortrekken door bijvoorbeeld materialen of kleuren te laten terugkomen in andere kasten in de leefruimte of in het blad van je eettafel. Ook kan je de keuken meer als een meubel opvatten, en bijvoorbeeld zowel voor de kastjes als voor het werkblad dezelfde kleur - pakweg zwart - nemen. Als je dan ook voor een zwarte spoelbak en toestellen kiest, vormt dit samen één geheel.

Niet voor iedereen

Hoewel een open keuken veel voordelen biedt, is ze niet voor iedereen weggelegd. Als je niet graag opruimt, gevoelig bent voor geluid of liever alleen gelaten wordt tijdens het koken, is een open keuken af te raden. Eventueel kan je met een halfopen keuken voor een tussenweg opteren. Zo laat een U-vormige keuken zich vrij makkelijk half afsluiten, of kan je de keuken gedeeltelijk achter een wand plaatsen of een opening maken in het midden van de muur.

