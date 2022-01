Een nieuwe vloer leggen zonder je oude uit te breken? 4 toppers en hun prijskaartje

1. Harsvloeren

Er bestaan verschillende types harsgebonden gietvloeren: epoxy, polyurethaan, acryl. Hoewel het om synthetische producten gaat, bieden deze vloeren tal van voordelen. De grootste troef is dat je een glad en uniform oppervlak verkrijgt, zonder zichtbare voegen. Dat versterkt het gevoel van ruimte. Doorgaans worden gietvloeren aangebracht in drie opeenvolgende lagen van telkens 1 mm. Een egaliserende onderlaag effent de bestaande vloer. In totaal schommelt de dikte dus tussen 3 en 5 mm.

Een harsgebonden gietvloer is een van de dunste oplossingen. Dat is een van de redenen waarom een harsvloer goed combineert met vloerverwarming. Bovendien is hars waterdicht en scheurt het niet op een stabiele ondergrond. Daarom wordt afgeraden om een harsvloer te gieten boven op een strokenparket. Massief hout ‘leeft’ namelijk en is dus niet bijzonder maatvast. Het is ook riskant om een harsvloer in een lichte kleur te gieten op donkere tegels. Transparantie en lichtinval kunnen zorgen voor een donkere schijn in je nieuwe vloer.

• Ideaal voor: alle vertrekken in huis, inclusief de natte ruimtes (badkamer, keuken), weliswaar boven op een harde vloer (betonnen dekvloer, tegels…) • Pluspunten: stevig, uniform (geen zichtbare voegen), waterdicht, beschikbaar in een brede waaier aan kleuren • Aandachtspunten: de vloer moet door een vakman worden gegoten; de ondergrond moet perfect vlak zijn. Af te raden op een strokenparket, tenzij je voor de plaatsing een specifiek dragend paneel voorziet • Richtprijs: tussen 80 en 100 euro/m² incl. plaatsing, excl. btw • Gemiddelde dikte: 3 tot 5 mm Een oplossing voor jouw woning? Lees hier meer over gietvloeren.

Volledig scherm Mortex is een decoratieve pleister en heeft uiterlijk veel weg van beton ciré. © NPLUSN - Laurent Brandajs

2. Mortex

Mortex is een decoratieve pleister die in België wordt vervaardigd door de firma BEAL. Uiterlijk heeft het veel weg van beton ciré. De minerale, ondoordringbare pleister bevat voornamelijk kalk en cement en leent zich tot de bekleding van vloeren, muren, trappen, douches en zelfs meubilair. Mortex is verkrijgbaar in eindeloos veel kleuren, waarbij je nog kan nuanceren in de tinten en de afwerking. Alles hangt af van de zwierigheid waarmee de plaatser zijn spatel hanteert bij het aanbrengen van de pleisterlaag, en van het type Mortex.

Net als een gegoten harsvloer is Mortex een zeer fijne vloerbekleding. Het is ook een flexibel materiaal, dat op quasi elke ondergrond kan worden aangebracht (betonnen dekvloer, tegels, bepleistering, cementlaag, gipsplaten…). Mortex kan ook op een houten vloer, al is het in dat geval wel aangeraden om eerst OSB-panelen vast te maken op de vloer (verlijmd en geschroefd), eventueel met een ontkoppelingsmembraan ertussen, om een volledig stabiele ondergrond te creëren.

• Ideaal voor: alle vertrekken in huis, inclusief de badkamer en zelfs buiten • Pluspunten: uniform (zonder zichtbare voegen), soepel, waterdicht, ultrafijn, laat veel ruimte voor creativiteit, geschikt in combinatie met vloerverwarming • Aandachtspunten: de plaatsing gebeurt idealiter door een vakman, al zou je het ook zelf kunnen (de firma BEAL organiseert cursussen) • Richtprijs: van 90 tot 120 euro/m² incl. plaatsing, excl. btw • Gemiddelde dikte: van 1 tot 3 mm, naargelang de drager en het gebruik

Volledig scherm Linoleum is een soepele en volledig natuurlijke vloerbekleding. © Forbo Flooring

3. Linoleum

Linoleum is een soepele en volledig natuurlijke vloerbekleding. De bestanddelen zijn lijnolie, houtmeel, dennenhars, mineralen en pigmenten, op een rug van jute. Omwille van zijn hygiënische eigenschappen is het een populair materiaal in openbare voorzieningen, maar het vindt evengoed zijn plaats in onze woningen. Linoleum is bovendien beschikbaar in tal van kleuren en afwerkingen (gewafeld of glad, met het uitzicht van parket, marmer of beton…).

Het is te koop op rollen, in tegels en in stroken. Linoleum op rol wordt steevast verlijmd en garandeert een homogene vloer zonder zichtbare voegen. Laat de plaatsing wel over aan een vakman. Deze zal de tegels of stroken, naargelang het model, verlijmen of zwevend plaatsen met een kliksysteem. Die laatste zijn ook makkelijk te plaatsen door een handige doe-het-zelver.

• Ideaal voor: alle vertrekken in huis, inclusief de keuken. Linoleum houdt echter niet van grote hoeveelheden water, dus de badkamer valt af, tenzij je er een speciaal waterafstotend linoleum legt • Pluspunten: heel sterk (intensief gebruik), antiseptisch en antibacterieel, uniform, reeds behandeld (bescherming) • Aandachtspunten: voor de plaatsing van linoleum op rol schakel je best een vakman in (moeilijk hanteerbaar, gewicht van de rollen, versnijden) • Richtprijs: vanaf 40 euro/m² incl. plaatsing, excl. btw • Gemiddelde dikte: 2,5 mm voor linoleum op rol tot 5,3 mm voor de tegels Lees hier meer over de voor-en nadelen van linoleum.

Volledig scherm Kurk voelt warm en zacht aan en is gunstig voor de akoestiek in huis © Kurkfabriek Van Avermaet

4. Kurk

Kurk is licht, soepel en isoleert, wat het materiaal bijzonder geschikt maakt om je oude vloer mee af te werken. Het voelt warm en zacht aan. Het is ook gunstig voor de akoestiek in huis; kurk absorbeert namelijk geluiden en trillingen. Er zijn heel wat afwerkingen beschikbaar: kurk kan er uitzien als hout, beton of natuursteen of gewoon heel naturel. Net als linoleum zijn tegels en stroken in kurk te verlijmen of in elkaar te klikken. Elke handige doe-het-zelver kan een kurkvloer plaatsen, zeker wanneer je de tegels gewoon in elkaar moet klikken.

Voor je dat doet, moet je wel eerst een isolerende kurklaag voorzien, tenzij die al deel uitmaakt van de bekleding. Breng achteraf ook een laagje vernis (op basis van water) of olie aan om slijtage te voorkomen. Er bestaan types vernis en olie die kurk waterafstotend maken: ideaal voor de badkamer. Goed om te weten: je kan ook de trap bekleden met kurk en die zo onzichtbaar op je vloer laten aansluiten.

• Ideaal voor: alle vertrekken in huis, inclusief de badkamer (mits specifieke behandeling) • Pluspunten: elastisch, isolerend, vochtbestendig, voelt warm aan • Aandachtspunten: niet altijd makkelijk te vernissen. Om kleurverschillen bij het drogen te voorkomen, kan je dit best toevertrouwen aan een vakman • Richtprijs: vanaf 60 euro/m² voor te verlijmen kurk incl. plaatsing, lijm en vernis; excl. btw • Gemiddelde dikte: vanaf 4 mm voor te verlijmen versies; zo’n 7 tot 11 mm voor kliktegels Lees hier meer over de voor-en nadelen van kurk.

