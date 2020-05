Ecopots Gesponsorde inhoud Een nieuwe look voor jouw tuin, terras of balkon? Win een make-over t.w.v. € 750! Aangeboden door Ecopots

06 mei 2020

Het lijkt erop dat we deze lente en zomer vooral in ons kot zullen doorbrengen. En geef toe, staycations in de tuin en apero-avonden op het terras zijn toch zoveel gezelliger in een aangename setting? Daarom geven we samen met Ecopots maar liefst 25 groene make-overs voor jouw tuin, terras of balkon weg ter waarde van € 750!

Je chillplek buiten in een nieuw jasje steken, het is zo moeilijk niet met de juiste aankleding. Onze favorieten? Weelderige planten in combinatie met de bloempotten en groene accessoires van Ecopots.

Voor ieder wat wils

Wie het Belgische Ecopots kent, weet dat ze voor elke stijl wat in huis hebben. Zo heb je de exotische Sankara pot in terracotta voor een warme boho vibe, of de minimalistische Amsterdam in asgrijs voor wie fan is van scandinavische interieurs. Als een verticale tuin eerder jouw ding is, dan kan je in de hoogte werken met de Manhattan muurbloempot. Helemaal verliefd op hangplanten? Laat ze lekker slingeren met een hangende schotel voor die ware urban jungle look. Tuin, balkon of terras – voor ieder wat wils.

Groen, letterlijk en figuurlijk

De mooie bloempotten van Ecopots hebben hun naam niet gestolen: doordat ze gemaakt zijn van gerecycled plastic, is hun ecologische voetafdruk pakken kleiner dan van andere bloempotten. Door hun speciale mix zijn ze erg duurzaam en kunnen ze tegen weer en wind, met gemak 10 jaar lang. Ideaal dus voor binnen én buiten. Best van al? Ecopots is een op en top Belgische ontwikkeling en ontwerp.

WIN één van de 25 make-overs

