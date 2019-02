Gesponsorde inhoud Een nieuwe look voor je gevel? Zo win je drie keer Aangeboden door Deceuninck

09u58 0 WOON. Je gevel bepaalt de eerste indruk die je woning uitstraalt. Een nieuwe gevelbekleding zorgt niet alleen voor een frisse look, maar verbetert in combinatie met isolatie ook de energieprestaties van je woning. Is je gevel ook nog onderhoudsvriendelijk? Dan sla je drie vliegen in één klap.

1. Nieuwe look

Je gevel bepaalt het uitzicht van je woning: het is het visitekaartje. Staat jouw woning er maar treurig bij? Geef zede uitstraling die ze verdient. Met de geveloplossingen van Deceuninck zit je jaren goed! Ze zijn niet alleen tot in de puntjes afgewerkt, maar ook makkelijk te plaatsen. Weet je niet welke kleur je moet kiezen? Met een donkere gevel speel je altijd op safe. Ook als je je woning later nog wil verkopen.

De nieuwe Deceuninck Premium-gevelplank Vlak 200 geeft je woning karakter en zorgt voor een strak lijnenspel. De gevelplank is licht in gewicht, maar toch robuust. Bovendien kan je kiezen uit vier donkere tinten. Zo speel je in op de trend van donkere gevelkleuren én zorg je voor een echte meerwaarde voor je woning.

2. Klaar voor de toekomst

Wist je dat bijna 20 procent van de warmte in je woning verloren gaat via je muren? Met gevelisolatie kan je niet alleen flink wat geld besparen op je energiefactuur, je geniet ook van een verhoogd comfort. De Deceuninck Premium-gevelplank Vlak 200 kan je perfect combineren met de meest uiteenlopende buitenmuurisolatie dankzij haar beperkte dikte. Zo geef je je gevel niet alleen een esthetische, maar ook een energetische upgrade. Je verbetert de energieprestaties van je woning aanzienlijk.

Wist je dat er voor de na-isolatie van je gevel ook een premie toegekend wordt? Als je de werken door een aannemer laat uitvoeren, heb je in Vlaanderen recht op een premie van 15 euro per vierkante meter. Dat is mooi meegenomen!

3. Onderhoudsvriendelijk

Een gevel staat bloot aan weersinvloeden en kan hierdoor makkelijk vervuild raken met mossen. Wil je liefst zo weinig mogelijk tijd besteden aan het onderhoud van je gevel? De Premium Vlak 200-gevelplanken bieden je naast een strakke look ook een bijzonder onderhoudsarme oplossing. Je hoeft nooit met de verfborstel aan de slag te gaan, zelfs niet na vele jaren.

De planken zijn permanent ventilerend en beschikken over een zo goed als onzichtbare voeg dankzij het koppelstuk dat Deceuninck specifiek ontworpen heeft voor de aansluiting van twee horizontale gevelplanken. Deceuninck zorgt voor de perfecte afwerking: je hebt keuze uit een ruim assortiment afwerkingsprofielen in exact dezelfde kleur en textuur. Bovendien is de kleurvaste, uv-bestendige gevelplank makkelijk te installeren. Op een achterliggende draagstructuur bevestig je de planken eenvoudig en snel dankzij een uniek gepatenteerd clipsysteem.

Ontdek naast de Premium Vlak 200 ook de Deceuninck gevelbekleding in Twinson en pvc.