Een nieuwe laag pleister of afwerken met gipsplaten? Zo maak je de juiste keuze

10 juli 2020

11u00

Sta je voor renovatiewerken en weet je niet goed of je voor een nieuwe pleisterlaag moet gaan of voor een afwerking met gipskartonplaten? En is de aanwezige laag pleister nog in goede staat? Bouwsite Livios weet waar je op moet letten.

Bij renovatie hebben materialen als gipsplaten die op een onderstructuur of framework worden aangebracht, verschillende voordelen ten opzichte van nat pleisterwerk. Ze zijn niet alleen interessant voor doe-het-zelvers, maar de ruimte tussen het oorspronkelijke en nieuwe plafond of de muur kan dienen om isolatie aan te brengen of om leidingen en technieken weg te werken.

Is het pleisterwerk nog in goede staat?

Het pleister- of stucwerk is bepalend voor je interieur. Controleer bij een renovatieproject dan ook altijd of het pleisterwerk nog in goede conditie verkeert aan de hand van deze aandachtspunten:

- Voel of het gipspleister droog is. Het mag niet koud of vochtig aanvoelen. Opgelet: het pleister kan koud aanvoelen, maar toch in goede staat zijn. Maar dan gaat het om een cementpleister.

- Klop met je handen op de pleisterlaag om de hechting te controleren. Een hol geluid wijst op problemen.

- Wrijf over het pleisteroppervlak. Het pleisterwerk mag niet verpoederen, want dan wordt schilderen nagenoeg onmogelijk.

- Druk met je vingers op het pleisterwerk. Als je het kan indrukken, zit het niet goed met de hardheid.

Laag verwijderen

Als blijkt dat de kwaliteit niet in orde is, zal je het pleisterwerk met hamer en beitel moeten verwijderen om een nieuwe afwerkingslaag aan te brengen. In geval van golvend, oneffen pleisterwerk, met putjes en bulten is het niet nodig om alles opnieuw te bepleisteren. Je brengt dan het best een dunne pleisterlaag van zo’n 1 à 3 mm aan (afhankelijk van de oneffenheden) op de bestaande pleisterlaag. Hiervoor zijn er in de handel speciale pleisters beschikbaar. Opschuren werkt niet, want zo krijg je nooit een perfect egale muur. Lees hier hoe je zelf je muur kan bepleisteren.

Nat of droog pleisterwerk?

Voor de nieuwe afwerkingslaag heb je de keuze tussen nat pleisterwerk of een droge afwerking met gipskartonplaten. Nat pleisteren is vakwerk. Het vergt niet alleen de nodige handigheid, maar je moet het aangemaakte pleister ook in één keer verwerken. Verre van ideaal als je ’s avonds niet zoveel tijd hebt om aan je woning te werken. Je moet ook droog- en wachttijden incalculeren. Voor de afwerking zal je dus geduld moeten hebben.

Droog pleisterwerk met gipsplaten, panelen of andere technieken met een onderstructuur zijn een ‘propere’ methode omdat er geen water aan te pas komt. Dat betekent ook dat er geen lange droog- en wachttijden nodig zijn. Je kan de wanden meteen afwerken.

Extra isolatie

Als je je woning afwerkt met gipskartonplaten, kan je van de gelegenheid gebruik maken om extra isolatie aan te brengen tussen de wand en het gipskarton. Dit is zeker in oudere woningen een meerwaarde, omdat het isolatieniveau daarvan meestal vrij laag ligt. Er zijn bovendien geïntegreerde systemen op de markt, waarmee je in één beweging tegelijk isolatie, dampscherm en gipskarton aanbrengt.

