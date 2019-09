Gesponsorde inhoud Een nieuwe douche kiezen? Dit stappenplan helpt je op weg Aangeboden door Facq

24 september 2019

10u34 0 WOON. Op zoek naar een nieuwe douche voor je badkamer? Maar vind je je weg niet in het enorme aanbod aan mogelijkheden? Met dit handig stappenplan maak je de juiste keuzes.

Stap 1: Plaats bepalen

Of je nu een nieuwe badkamer moet inrichten of je bestaande vervangt, de plaats van je douche bepalen is de eerste stap. Heb je alle ruimte? Dan is een open inloopdouche de ideale oplossing voor een ruim gevoel in je badkamer. Komt je douche in een hoek of nis? Of tussen twee of drie muren? Dan is een gesloten douche meer aangewezen en kan je kiezen uit vierkante, rechthoekige of kwartronde douchebakken.

Stap 2: Douchedeur en wand

Om waterspatten op je vloer te vermijden, is een douchedeur een aanrader. Ook hier heb je keuze uit heel wat modellen. In een kleinere badkamer win je plaats met een schuif- of zwaaideur. Heb je een ruime badkamer en wil je een brede doucheopening? Dan is een klapdeur erg handig. Voor douches die in een hoek staan of waarbij de deuropening voor een stuk belemmerd wordt, biedt een draaideur de oplossing. Ook voor je douchewand is er een ruim aanbod: van transparant glas, tot zeefdruk en spiegelglas. Of wat dacht je van een douchewand met een vintage toets? Het kan allemaal.

Stap 3: Douchebak

Voor je douchebak kan je kiezen uit vier verschillende materialen. Elk materiaal heeft zijn eigen troeven. Zo is acryl slipvast en neemt het de temperatuur van het water aan. Quaryl heeft dezelfde eigenschappen maar is nog resistenter. Een douchebak uit kunststof is hard en vormvast. En kies je geëmailleerd staal, dan kies je voor een krasvast, onbuigzaam en sterk materiaal. Wist je dat je tegenwoordig zelfs je douchebak kan laten bedrukken voor een persoonlijke touch in je badkamer? Of wat dacht je van een gekleurde douchebak als blikvanger? Aan jou de keuze!

Tip: welk materiaal je ook kiest, vraag altijd een antisliplaag om je veiligheid te garanderen.

Stap 4: totaaloplossingen

Zie je het niet zitten om alles afzonderlijk te kiezen? Dan zijn douchecabines voor jou een makkelijke all-in-one oplossing. Ook voor het bekleden van je douchewand bestaan er verschillende bekledingssystemen die je makkelijk aanpast aan de afmetingen van je ruimte. Zo geef je je badkamer snel, zonder stof en zonder lawaai een moderne, retro of rustieke look.

