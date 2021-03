Een nieuw seizoen, een nieuwe lik verf: ga aan de slag met deze tips en trends

LiviosDe lente is in het land. Snak jij naar mooi weer, én naar meer kleur in je interieur? Naar tinten die doen dromen van een hoopvolle zomer? Bereid je voor op je volgende verfklus met dit stappenplan van bouwsite Livios . Haal je verfborstel maar van onder het stof vandaan!

1. De juiste verf kiezen

Het aanbod aan verf is enorm. Hoe maak je je keuze? Solventverf wordt gemaakt op basis van synthetische harsen en oplosmiddelen en droogt minder snel op. Waterhoudende verf zoals latex-, vinyl- of acrylaatverf verspreidt een minder sterke geur en droogt sneller. Daarnaast heb je ook natuurverf die op basis van natuurlijke grondstoffen wordt gemaakt of kalkverf die voor een authentieke look zorgt. Tot slot moet je een gradatie van glans kiezen: hoogglans, satijnglans of mat. Best kies je niet alleen een nieuw kleurtje, maar ook een primer die voor een optimale hechting zorgt.

2. Verfborstels in aanslag

Naast verf heb je ook verfborstels en -rollers nodig. Kleine, ronde borstels zijn ideaal voor afboordingen, terwijl een verfroller praktischer is om de verf aan te brengen en uit te rollen. Je kan voor je muur en plafond dezelfde borstels gebruiken. Heb je een hoog plafond? Dan kan je ook een borstel op steel gebruiken. Dat is net iets veiliger dan op een ladder staan. Bekijk hier welke borstels je nodig hebt voor welke verfklus.

3. Afplakken en beschermen

Een mooi eindresultaat? Alles begint bij een goede voorbereiding, want je muur of plafond schilderen, klaar je niet in één-twee-drie. Voordat je effectief begint te verven, moet je nog een belangrijke klus uitvoeren: je meubels afdekken en de delen die je niet wil schilderen afplakken met tape. Dit vervelende karweitje neemt wel wat tijd in beslag, maar het zorgt voor minder verfspatten op je meubels en plinten.

4. Vlekkeloos verven

Roer voordat je begint de verf goed op. Ook tijdens het verven is regelmatig roeren belangrijk. Schilder eerst met een borstel bovenaan je muur een strook horizontaal van links naar rechts. Daarna werk je best in vlakken. Verdeel de verf verticaal in kleine banen en ga er onmiddellijk met de roller over in horizontale richting. Zo verdeel je de verf mooi over de muur. Werk op deze manier verder tot je de volledige muur geschilderd hebt. Verf je ook je plafond? Begin hier dan mee zodat er geen verfspatten druppen op je pas geverfde muur. Nog een praktische tip: vergeet de tape niet te verwijderen voordat de verf droog is. Anders trek je niet alleen de tape los, maar ook de verf!

TIP: Dé trendkleuren van 2021

Het Amerikaanse kleureninstituut Pantone heeft twee kleuren uitgeroepen tot de kleuren van 2021: Illuminating Yellow en Ultimate Grey. Deze steengrijze en hoopvolle gele tint lijken wel elkaars tegengestelden. Toch vormen ze samen een goed huwelijk: praktisch en rotsvast, maar ook warm en optimistisch. Met deze kleuren steekt Pantone ons een hart onder de riem sinds het coronavirus ons dagelijks leven overheerst.

Inspiratie: 3x trends

Natuur in huis

We trokken afgelopen jaar massaal naar parken en natuurgebieden en kwamen er helemaal tot rust. Ook in huis baant de natuur zich nu een weg in ons interieur. Niet alleen met planten, maar ook met een nieuw kleurtje verf haal je de natuur in huis. Gebruik hiervoor botanische kleuren zoals groen- en bruintinten: van mosgroen tot oker. Ook met bijzondere stuctechnieken of speciale verftechnieken bereik je een natuurlijk effect. Kalkverf is bijvoorbeeld een natuurlijk product dat voor een authentieke touch zorgt.

50 tinten wit

Witte verf is en blijft een veilige keuze. Wit straalt rust en stilte uit en past perfect in een minimalistisch interieur. Met witte verf kan je een kamer ook groter en lichter doen lijken dan ze werkelijk is. Wit saai? Dat hoeft niet! Er bestaan zoveel tinten: gebroken wit, sneeuwwit, verkeerswit, crèmewit, … De kleur komt mooi tot zijn recht als je ze combineert met koude grijstinten. Maar laten we eerlijk zijn: wit kan je met elke kleur combineren.

Zachte pasteltinten

Pasteltinten maken hun comeback. Eerlijk: wie wordt er niet vrolijk van deze zachte kleuren? Ze stralen instant happiness uit. Pas deze kleuren wel subtiel toe, want het is niet de bedoeling dat je kamer eruit ziet als een snoepwinkel. Pasteltinten komen helemaal tot hun recht in combinatie met crème- of grijstinten. Zo hou je de sfeer rustig.

TIP: Kleurtje testen?

Heb je een kleur in gedachten, maar twijfel je nog of deze in je interieur past? Een aantal verffabrikanten bieden naast verfstalen ook teststickers aan. Deze kan je op je muur plakken en zonder sporen verwijderen. Zo zie je meteen of de kleur bij het geheel past en blijft je muur intact.

Bron: Livios