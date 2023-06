Een nieuw huis in 6 weken, van sloop tot afwerking: “Het eerste inschuifhuis kostte 174.000 euro, erelonen inbegrepen”

Een huis afbreken en op dezelfde plaats een nieuw optrekken in amper zes weken tijd. Het huzarenstukje dat het bouwconcept van het InschuifHuis levert, zou weleens dé manier kunnen zijn om het probleem van de tienduizenden energieverslindende oude arbeidershuisjes in onze steden aan te pakken. “De bouwkost is vergelijkbaar met die van een traditionele nieuwbouw, maar toch kun je besparen en je hebt geen bouwstress”, zegt architect Nikolaj De Meulder van atelier rofu , die het principe mee bedacht.

Tegen 2050 moeten alle woningen in Vlaanderen over het energielabel A beschikken en dus energiezuinig zijn. Het wordt een immense uitdaging om die doelstelling te behalen, want eind vorig jaar voldeed amper 6,8 procent aan die strenge norm. Het merendeel waren nieuwbouwwoningen, want die moeten al sinds 2006 aan de eis voldoen. Driekwart van ons huizenpark had een energielabel dat niet beter was dan C. En vier op de tien kon zelfs enkel een schamel label E of F voorleggen, wat betekent dat ze allesbehalve energiezuinig zijn. Er is dus werk aan de winkel. Veel werk.

Vooral de centrumgebieden en de steden tellen heel wat oude huizen die zich in een bedenkelijke toestand bevinden. Alleen al in Gent is er sprake van het slopen en vervangen van maar liefst 20.000 woningen. “Het gaat meestal om 19de-eeuwse arbeidershuisjes die lang geleden al niet met de beste kwaliteit zijn gebouwd en in de loop der tijd steeds meer verloederd geraakten. Je kunt die wel oplappen en renoveren, maar de basis blijft oud, tenzij je heel ingrijpend verbouwt of eigenlijk vernieuwbouwt. Maar daar staat dan weer een stevig prijskaartje tegenover”, vertelt architect Nikolaj De Meulder van atelier rofu.

Het slopen van het huis en het heropbouwen op dezelfde plek is soms een beter alternatief voor renoveren. Zeker voor wie aan bepaalde voorwaarden voldoet en daardoor gebruik kan maken van het verlaagde btw-tarief van 6 procent in plaats van de gebruikelijke 21 procent. “Maar in de praktijk is die aanpak niet zo simpel. Denk maar aan een woning in een smalle straat in de drukke stad. Het verkeer moet er voor maanden deels afgeleid worden om een kraan te plaatsen, zwaar werfverkeer moet zich telkens een weg banen tot aan de woning, buren worden niet vrolijk van de hinder… Er zijn dus heel wat obstakels te nemen.”

Beperkte bouwduur, minder hinder

Om dat hele proces te vereenvoudigen, zette De Meulder zich rond de tafel met LabLand, een netwerk van architecten dat prototypes van woningen ontwikkelt die betaalbaar, compact, veranderingsgericht zijn en bovendien een positieve impact op het klimaat hebben. Samen bedachten ze het inschuifhuis. “Het is een ecologische houtskeletwoning die quasi volledig in het atelier wordt gefabriceerd op basis van het modulair houtbouwsysteem Mobble van aannemer Inhout en Universiteit Gent. Dat is veiliger en nauwkeuriger, maar het grootste voordeel is dat er op de werf veel minder tijd nodig is, omdat de constructie grotendeels vooraf gebeurde. De bouwduur en dus ook de hinder worden daardoor enorm beperkt.”

Volledig scherm Een inschuifhuis wordt met een kraan tussen aanpalende huizen geplaatst, met maar enkele centimeters speling aan elke kant.

“De keuken, de badkamer, de leidingen… Alles van het huis wordt in de fabriek van Inhout netjes gemonteerd. Dat is een periode die zo’n vier maanden in beslag neemt. Van zodra het terrein bouwrijp is, worden de modules, die binnen de afmetingen van een container vallen, op een vrachtwagen naar de werf getransporteerd. Een kraan schuift ze nadien letterlijk tussen de aanpalende huizen in, want aan weerszijden is er een speling van amper een paar centimeter.”

Verlost van bouwstress

Tussen het slopen van de bestaande woning en het opleveren van de nieuwe zit er een periode van nauwelijks zes weken. De afbraakwerken nemen één week in beslag, de grondwerken duren zo’n veertien dagen. Het inschuiven en monteren van de modules zit er na één dag al op en nadien volgen nog twee weken voor de afwerking van de woning. “Na niet eens anderhalve maand kun je verhuizen. Met dit concept ben je dan ook verlost van de gekende bouwstress, want voor je het weet woon je al in je nieuwe huis. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over de prijsstijgingen van materialen en producten, omdat de bouwperiode zo kort is.”

Volledig scherm De keuken, de badkamer, de leidingen van het inschuifhuis worden op voorhand in de fabriek gemonteerd. De afwerking na plaatsing duurt zo'n twee weken. © Mobble

De prijs van een inschuifhuis is gelijkaardig aan die van een nieuwbouw. Het eerste dat in het Gentse gerealiseerd werd, en een netto vloeroppervlakte van 61 m² heeft, kostte 174.000 euro. In dat bedrag zaten de btw en de erelonen al verrekend. “Het transport en de plaatsingskost zijn niet goedkoop, maar als je het totaalplaatje bekijkt, kun je toch flink besparen wanneer je een woning huurt. Het huurcontract kun je veel vroeger opzeggen dan wanneer je voor een traditionele bouw kiest en door de heldere timing van het inschuifhuis hoef je geen moment langer dan nodig te huren.”

Betaalbaar voor breed publiek

Wat het inschuifhuis voor De Meulder zo uniek maakt, is de combinatie van de verschillende eigenschappen. “Het is meer dan een woning die er vlug staat en bijna-energieneutraal is. Het is een concept dat betaalbaar is voor een breed publiek. Het huis kan ook aangepast worden aan verschillende omstandigheden en wordt opgetrokken met bio-ecologische materialen. Het gaat bovendien om een zeer duurzame woning en dat begint al bij de afbraak, omdat er gekeken wordt of er elementen gerecupereerd of hergebruikt kunnen worden. Al die elementen samen vormen echt een uitzonderlijke woning.”