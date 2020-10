Een nieuw energielabel voor elektrische toestellen: dit moet je weten Redactie

07 oktober 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Vanaf 1 maart 2021 verstrengen de energielabels voor elektrische toestellen: zo verdwijnen de labels A+++, A++ en A+. Je zal de nieuwe labels al vanaf 1 november 2020 op sommige apparaten in de winkel terugvinden. Waarom ze veranderen en wat er precies anders zal zijn? Vanaf 1 maart 2021 verstrengen de energielabels voor elektrische toestellen: zo verdwijnen de labels A+++, A++ en A+. Je zal de nieuwe labels al vanaf 1 november 2020 op sommige apparaten in de winkel terugvinden. Waarom ze veranderen en wat er precies anders zal zijn? Bouwsite Livios maakt je wegwijs.

Energielabel

Elektrische apparaten zoals koelkasten, diepvriezers, (vaat)wasmachines, elektronische schermen, … krijgen standaard een energielabel zodat je weet hoe zuinig of energieverslindend ze zijn. Het label werd in de jaren negentig geïntroduceerd met kleurcodes van groen tot rood en scores van A tot G. Later werden ook nog A+++, A++ en A+ toegevoegd. “Dit oude schaalsysteem loopt tegen zijn limiet aan. Het laat niet meer toe om huishoudtoestellen nog energiezuiniger te maken. De labels worden aangepast om de kakofonie een halt toe te roepen”, zegt Simon November van Test Aankoop. Bekijk hier hoe je zuinig kan koelen en vriezen.

Van A tot G in plaats van A+++ tot G

De Europese Commissie heeft besloten om tegen maart 2021 een nieuw energielabel in te voeren. Het nieuwe systeem zal terug van A tot G lopen en moet voor meer duidelijkheid zorgen. De plustekens achter de A zullen dus verdwijnen. Fabrikanten moeten het nieuwe label vanaf 1 november 2020 laten aanbrengen op hun toestellen. Hierdoor zal je in het najaar het nieuwe energielabel al op sommige producten zien, samen met het oude label. Ga je een nieuw toestel kopen? Wees dan bij je aankoop aandachtig voor de etikettering want sommige producten zullen voorlopig twee labels hebben.

Tip: zuiniger (vaat)wassen of drogen? Met deze besparingstips lukt het.

Strengere criteria

Daarnaast worden ook de criteria strenger. Een koelkast die vandaag een A+++-score krijgt, kan vanaf 1 maart 2021 onder label B of C vallen. Initieel zal geen enkel toestel het A-label krijgen. Die categorie is bedoeld voor apparaten die energiezuiniger zijn dan de toestellen die vandaag al op de markt zijn. Door deze verstrenging lijkt het alsof een toestel opeens minder energiezuinig is, maar dat is slechts schijn.

