Een muzikale gevel? Deze architecten kregen het voor elkaar Aaron Eerdekens

05 februari 2019

08u30

WOON. De nieuwe thuisbasis van DMOA architecten, Kruul, verkommerde jarenlang. De architecten maakten van hun nieuwbouw een kantoor en ontmoetingsplek met tal van verrassingen. De grootste? Onder de gevel van gestampt beton zit een reusachtige xylofoon. Bovendien is het gebouw dankzij het gebruik van energiepalen energieneutraal. Bouwsite Livios licht het project voor je toe.

Optimaal ruimtegebruik/techniek/hernieuwbare

De architecten van Kruul droomden van een ontmoetings- en verbindingsplek die ook buiten de kantooruren leeft. “We gingen voor optimaal ruimtegebruik. Dus ’s avonds en in het weekend geen lege ruimtes achter doodse raampjes. Daarom nodigen we de gemeenschap rond ons uit om het gebouw te gebruiken. Het gelijkvloers en het penthouse dienen nu als eet- en vergaderzalen. Maar die ruimtes lenen zich voor zoveel meer”, zegt Benjamin Denef, medeoprichter van DMOA architecten.

Voor de eeuwigheid

Met Kruul ontwierp DMOA architecten een kantoorgebouw dat de tand des tijds moet doorstaan. “Het gebouw is gezet om te blijven staan. De locatie is erg in trek. Er zal dus altijd bebouwing zijn. Daarom kozen we voor een waardevolle architectuur, duurzame energiewinning en robuuste materialen. Bovendien heeft elke verdieping een open plan. Daardoor krijgt ze heel flexibel en goedkoop een nieuwe invulling”, vertelt medeoprichter Matthias Mattelaer.

De terugkeer van stampbeton

De gesloten geveldelen van Kruul bestaan uit gestampt beton: de moderne interpretatie van een oude techniek om muren te bouwen. Het stampbeton bood het kantoor van DMOA de gewenste uitstraling en duurzaamheid. “We hebben uitvoerig geëxperimenteerd om een optimale samenstelling te vinden voor een korrelig, zacht-bruin stampbeton van maximaal 10 cm dik. De kleur is puur natuur en gemaakt met zand uit een Lubbeekse groeve”, legt Benjamin Denef uit.

Multifunctioneel met bijenhotel

De gevel kreeg nog een extra duurzaam karakter. Door de afstandshouders van de glijbekisting is de gevel ook een bijenhotel. “We kozen voor bamboestokjes. De 500 buisjes door de gevel zijn ideale holletjes voor solitaire bijen. Zij zijn een bedreigde diersoort. De eerste bijen hebben hun weg naar onze gevel al gevonden”, vervolgt Matthias Mattelaer.

Muzikale gevel

De gevel kreeg niet alleen een aparte visuele uitstraling. Hij heeft ook een bijzondere auditieve dimensie. Met de steun van prof. Andrew Vande Moere en student Maarten Houben van KU Leuven bedacht het team een interactief geluidsproject: de MUURmelaar. Ze herinterpreteerden daarbij de kastanjehouten raamkaders als instrumenten.

“In elk van de 17 ramen bevestigden we een verend houtblokje. Een elektronisch gestuurd hamertje slaat de blokjes aan. Het geheel vormt een reuzegrote, interactieve xylofoon. Een camera in de gevel registreert de bewegingen van voorbijgangers. Het systeem analyseert de snelheid van hun bewegingen en zet ze om naar houtklanken met verschillende tonen en ritmes. De interactieve gevel maakt dus geluiden en past die aan de bewegingen, richting en snelheid van voorbijgangers aan”, klinkt het.

Energieleverende fundering

DMOA gebruikte verschillende technieken om Kruul energieneutraal te maken. De meest opvallende techniek is die van de energiepalen. “We moesten het gebouw funderen met funderingspalen. We speelden deze financiële tegenvaller in ons voordeel uit door de palen in te zetten als energiewinners. Die leveren genoeg energie aan om het gebouw te verwarmen en passief te koelen. Een warmtepomp wisselt de energie met de ondergrond uit”, licht Benjamin Denef toe.

Smart building systeem

Met een nieuwe generatie fotovoltaïsche cellen met dubbele captatie produceert DMOA architecten zijn eigen elektriciteit. Daarom kreeg het dak een witte afwerking. Om de energetisch sterke prestaties van het gebouw verder te optimaliseren, houden ze het verbruik van alle toestellen in de gaten. Een smart building systeem verwerkt die informatie automatisch. Zo bestuurt het systeem het gebouw zo energiezuinig mogelijk.

Tip: Benieuwd hoe het gebouw eruitziet? Bekijk hier meer foto’s van het project.

