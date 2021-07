Een meer, zwembad en jacuzzi: waterpret verzekerd in deze villa van 5,3 miljoen

Woon. Daar zit muziek in: IKEA en Sonos lanceren wandspea­kers met decoratie­ve panelen

12 juli Na de tafellamp- en boekenlampspeaker die ze in 2019 op de markt brachten, lanceren IKEA en Sonos samen een nieuwe telg binnen het Symfonisk-assortiment: een wandspeaker met wifi die afgewerkt is met verwisselbare decoratieve panelen. Zo kan je de speaker aanpassen als je interieur van look verandert. De speaker is vanaf 15 juli beschikbaar in een standaardversie in het wit en het zwart en kost 179 euro. Vanaf september zijn de overige twaalf panelen te koop.