“Een meegroeibed kost meer, maar is de investering waard." Interieurontwerpster legt uit hoe je een kinderkamer praktisch inricht

LiviosSlaapkamer, speelkamer of studeerkamer … Hoe creëer je de ideale ruimte voor je kinderen? En hoe zorg je ervoor dat die ruimte 'meegroeit’ naarmate je kinderen ouder worden? Interieurontwerpster Magali Grimonprez deelt haar tips met Bouwsite Livios : “Zorg ervoor dat je de verschillende zones van elkaar onderscheidt, op een rustplek kan je kind ontspannen, op zijn speelplek leeft hij zich uit in een eigen wereld.”

Baby- en peutertijd

“Elk kind is uniek, net zoals elke gezinssituatie dat ook weer is”, zegt interieurontwerpster Magali Grimonprez van studio saudade. De ontwikkeling van een kind verloopt in verschillende fasen. Van nul tot vijf jaar zijn spelen en slapen zowat de enige bezigheden. We zorgen dan voor een bed met spijlen, een leunstoel om borst- of flesvoeding te geven en eventueel een luiertafel.” Een ladekast voor de kleertjes maakt de inrichting compleet. “Let ook op de veiligheid van je baby. Een gordijn met een trekkoord kan bijvoorbeeld gevaarlijk zijn.”

Vooral bij een eerste kind is de verleiding vaak groot om luxueuze meubels aan te schaffen. Maar je stelt je het best de vraag of dat wel nodig is, want je gebruikt ze tenslotte maar maximum drie à zes jaar. “Veel fabrikanten bieden tegenwoordig meegroeibedden aan”, weet Magali Grimonprez. “In dat geval is de investering de moeite waard. Zo’n bed kost meer, maar gaat ook langer mee.” Een tip als je kiest voor duurdere kwaliteitsmeubels: “Het meubilair mag er vooral niet te kinderachtig uitzien. Ga voor mooie materialen en neutrale tinten die je kind niet ontgroeit.”

Nog op zoek naar de juiste verf voor je kinderkamer? Bekijk hier de eigenschappen van iedere kleur.

Volledig scherm Een meegroeibed evolueert mee met je kind: het begint als spijlenbed met een luiertafel als verlengstuk. Rond de leeftijd van twee à drie jaar kan je de spijlen weghalen en de luiertafel omtoveren tot een aparte commode. © La Redoute Interior

Verbeelding troef vanaf drie jaar

Vanaf de leeftijd van drie jaar beginnen kinderen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en ontluiken ook hun verbeelding en creativiteit. Dat is hét moment om ergens een tafeltje te plaatsen waaraan je kind zijn eerste tekeningen en knutselwerkjes kan maken. In de slaapkamer of op een andere plek? Veel hangt af van de persoonlijkheid van je peuter. Sommigen zijn graag alleen, anderen vertoeven graag in het gezelschap van de ouders of broers en zussen.

Afhankelijk van de leeftijd van je kind krijgt zijn of haar slaapkamer er heel wat functies bij: slapen, spelen, lezen, werken… “Het is belangrijk om die zones van elkaar te onderscheiden. Op zijn rustplek kan je kind zich veilig ontspannen en de spanningen van de dag loslaten. Op zijn speelplek leeft hij of zij zich uit in een eigen wereld. Je kan die verschillende zones bijvoorbeeld afbakenen met kleine opbergmodules of door ‘colour zoning’ toe te passen: verschillende zones creëren met kleuren.” Wil je niet dat de kamer bedolven wordt onder het speelgoed, plaats dan lage meubels waar de kinderen zelf vlot bij kunnen.

Je kinderen betrekken bij het opruimen? Organizing coach Joke Himpens legt uit hoe je opbergruimte op kindermaat voorziet.

Als de schoolbel luidt

Zodra je kind naar de lagere school gaat, heeft hij of zij ook een werkruimte nodig. Meestal installeren ouders dan een bureau in de slaapkamer, maar er zijn ook andere opties. “Ik heb al meegemaakt dat bureaus van de slaapkamers naar de overloop verhuisden”, vertelt de binnenhuisarchitect. “In een huis voor een gezin met drie kinderen richtten de ouders een langwerpig bureau in op de mezzanine. Momenteel gebruiken de ouders het overdag om te telewerken en maken de kinderen er ‘s avonds hun huiswerk. Zolang de bureauruimte zich op een rustige plek bevindt, levert dat geen problemen op.”

Volledig scherm Meestal installeren ouders een bureau in de slaapkamer, maar er zijn ook andere opties. Zo kan je een bureau inrichten op de overloop. © Kaatje Verschoren/Sergeant OAK

Ook de aankleding van de kamer is cruciaal. Zodra kinderen oud genoeg zijn om hun mening te uiten en ze een eigen smaak ontwikkelen, kan je hen daar maar beter bij betrekken. “Het is belangrijk om hen inspraak te geven. Het gaat tenslotte om hun plek. Je kan ze woonbladen of Pinterestideeën voorschotelen. Maak eventueel een voorselectie en laat hen dan kiezen tussen twee of drie opties. Zo is iedereen tevreden. Voor een mooi geheel vertrek je het best van een neutrale basis, die je dan aanvult met accessoires die je telkens kan veranderen. Denk maar aan gordijnen, beddengoed, wanddecoratie,… Zo kan je de kamer voor een beperkt budget een nieuwe look aanmeten zonder al het meubilair te vervangen.”

Het leven als tiener

Voor een tiener is de slaapkamer een waar toevluchtsoord. Het is een plek om te slapen, maar ook nog zoveel meer: muziek luisteren, lezen, sociale netwerken afschuimen, studeren, vrienden ontvangen,… Je moet het wat opvatten als een ministudio. Ook de werkplek kan in die periode een uitbreiding gebruiken, want studeren neemt steeds meer ruimte in beslag. Wil je discussies over te veel rommel vermijden? Beknibbel dan vooral niet op opbergruimte. Manden en dozen bieden een praktische en gemakkelijke oplossing.

Volledig scherm Wil je discussies over te veel rommel vermijden? Beknibbel dan vooral niet op opbergruimte. © Camber

Inbouwmeubilair

Vast meubilair impliceert dat de kamer lange tijd onveranderd zal blijven. Denk daar dus eerst goed over na. “Vaste meubels kunnen interessant zijn om een kleine kamer of een ruimte met een ingewikkelde indeling in te richten. Door het hoge prijskaartje is dat wel een uitgave die gezinnen vaak afschrikt. Denk ook na over de evolutie van de kamer. Er bestaat zoiets als evolutief maatwerk: een kleerkast met een roede die je in de hoogte kan verstellen, bijvoorbeeld. Als je maatwerk goed aanpakt, loont het zeker de moeite. Vooral als je geen andere keuze hebt. Je kan ook standaardmeubilair combineren met semi-maatwerk.” Bekijk hier het kostenplaatje voor ingemaakte kasten.

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.