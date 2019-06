Gesponsorde inhoud Een make-over voor je trap? Dat doe je snel én makkelijk zelf! Aangeboden door Maestro

17 juni 2019

08u30 0 WOON. Ben je op zoek naar een mooie, makkelijke én betaalbare oplossing om je trap in een nieuw jasje te steken? Met Maestro Steps vink je die drie vereisten af! Dankzij deze handige doe-het-zelfoplossing steek je je trap op één dag in het nieuw, zonder kap- of breekwerk.

Dankzij Maestro geef je je trap op één dag een complete make-over. Niet door hem te schilderen of te zandstralen, wél door hem op een creatieve manier in een nieuw jasje te steken. Maestro biedt traprenovatie onderdelen aan voor elk type trap. Je stelt je eigen doe-het-zelfpakket dus eenvoudig zélf en op maat samen. Daardoor renoveer je je trap op eigen tempo, én bespaar je op installatiekosten. Zelfs als je geen handige harry bent!

Hoe werkt het?

De plaatsing van je nieuwe trap is zeer simpel. Je oude trap laat je alvast zoals hij is. Er komt geen kap- of breekwerk aan te pas! Enkel in geval van tapijtbekleding, dien je deze eerst te verwijderen. Met het bijgeleverde opmeetvel kan je dan de bestaande traptreden opmeten. Dan kan het échte werk beginnen: de nieuwe traptreden en stootborden uitzagen. Vastlijmen op je bestaande trap, afkitten, en klaar is kees! Heb je een draaitrap of een open trap? Geen probleem! Want ook daarvoor is Maestro Steps ideaal. De volledige plaatsingsinstructies vind je online.

Snel en zonder breekwerk

Door het trede-over-tredesysteem, waarbij je de tredes gewoon bovenop je oude trap plaatst, hoef je geen grove middelen in te schakelen. Je kan het systeem plaatsen op bijna elk materiaal: beton, hout of tegelwerk. Daardoor win je heel wat tijd. Heb je je trap geplaatst? Dan kan je er al na één dag op lopen.

Afwerkingsmogelijkheden

De treden en stootborden zijn gemaakt van MDF. Daarop ligt een uiterst slijt- en krasvaste laminaat toplaag. Voor de afwerking kan je kiezen uit verschillende kleuren. Strak of landelijk? Lichte of donkere kleur? Bij Maestro vind je sowieso een trap die perfect past bij jouw interieur! Mag je trap een echte eyecatcher zijn? Dan kan je de stootborden ook afwerken met decoratieve patroonstickers. Een verbluffend resultaat!

Onderhoudsvriendelijk

Je trap van Maestro is niet alleen makkelijk te plaatsen. Ook het onderhoud is een fluitje van een cent! De stevige toplaag beschermt je trap tegen vocht en vuil. Enkel stofzuigen en/of reinigen met een vochtige doek volstaat. Een goed onderhoud garandeert trouwens dezelfde levensduur als die van een traditionele trap: je loopt er tot wel 20 jaar op!

Aan de slag!

Kan jouw trap ook wel een make-over gebruiken? Dan zijn de traprenovatie oplossingen van Maestro de perfecte oplossing! Vind hier een verdeler bij jou in de buurt!