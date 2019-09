Gesponsorde inhoud Een make-over voor je interieur? De voordelen van verschillende vloeren op een rijtje Aangeboden door Floors & More

24 september 2019

09u44 0 WOON. Ga je bouwen, renoveren of is je vloer gewoon aan vervanging toe? Dan heb je ondertussen waarschijnlijk al meerdere vloertypes overwogen. Een gietvloer heeft niet alleen verschillende voordelen ten opzichte van andere vloeren, ze hebben ook andere kwaliteiten ten opzichte van elkaar. Weet je niet waar te beginnen? Geen zorgen: Floors & More maakt je wegwijs tussen de gietvloeren waarvoor je kan kiezen.

Experimenteer met speciale effecten

Met een gietvloer van epoxy geniet je van een harde, naadloze vloer. Je kan hem laten afwerken met een coating die je vloer een persoonlijke en unieke stijl bezorgt. Op vlak van design kan je dan ook experimenteren en zelfs speciale effecten zoals glitters of figuren integreren. Door zijn onderhoudsvriendelijkheid is een epoxyvloer bovendien ideaal voor je keuken, badkamer of garage. Dankzij de stootvaste en vloeistofdichte eigenschappen kan je zelfs je auto erop parkeren zonder dat je je vloer beschadigt.

Comfort en flexibiliteit

Een gietvloer van polyurethaan of PU is minder stevig dan eentje van epoxy, maar de soepelheid en het comfort maken dat ruim goed: polyurethaan is zo zelfs nog geschikter voor je woon-, slaap-, of badkamer. Ook kan je rekenen op een naadloze vloer die je zelfs op een minder stabiele ondergrond kan laten plaatsen. Denk maar aan hout. Door de flexibiliteit van polyurethaan heb je namelijk minder kans op scheuren. Polyurethaan is bovendien vloeistofdicht, hygiënisch en combineer je probleemloos met vloerverwarming.

Duurzame luxe

Heb je graag wat meer luxe in huis? Dan is een Rezzino terrazzovloer echt iets voor jou. Als je rekening houdt met de lange levensduur van zo’n gietvloer en het beperkte onderhoud dat die nodig heeft, kan je zelfs spreken van een koopje. Het materiaal gaat tot wel 75 jaar lang mee en is ongevoelig voor water en vlekken. In tegenstelling tot natuursteen schilfert Rezzino ook niet af. Door de combinatie met marmer, graniet of kwarts kan je unieke patronen in je vloer laten verwerken. Bovendien bestaat Rezzino uit gerecupereerde materialen: het is dus op verschillende manieren een duurzame vloer.

Beperk de verharding rond je huis

Neem je ook je buitenomgeving onder handen? Dan is het belangrijk dat je voor je terras, tuinpad en oprit de juiste ondergrond kiest. Klassiekers zoals losse steentjes, grastegels of klinkers vergen vrij veel onderhoud. Met de betonstop in het achterhoofd moet je bovendien opletten dat je het maximum aantal vierkante meters verharding niet overschrijdt. De oplossing voor beide problemen? Het waterdoorlatende en duurzame Terradec. Dankzij zijn unieke samenstelling is het de ideale ondergrond voor parkings, opritten, tuinpaden en nog veel meer. Bovendien is Terradec tegen weer en wind bestand.

