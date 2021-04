Een lekker fris huis in de zomer? Dit betaal je voor een airco

LiviosOp zwoele zomerdagen loopt de temperatuur binnenshuis al snel op. Een lucht-luchtwarmtepomp in koelmodus, beter bekend als airconditioning, is de manier bij uitstek om je woning te koelen. Maar wat betaal je voor zo’n systeem? En wat bepaalt de prijs? Bouwsite Livios zocht het uit.

Er bestaan verschillende types lucht-luchtwarmtepompen. Zo heb je het monosplitsysteem waarbij je één lokaal gaat klimatiseren. Dit systeem bestaat uit één buitenunit en één binnenunit. Zoek je echter een oplossing voor meerdere kamers, dan bestaat er ook het multisplitsysteem. Daarbij worden meerdere binnenunits op één buitenunit aangesloten.

Uiteenlopende prijskaartjes

“Voor een monosplit-basismodel voor in de slaapkamer betaal je bij ons ongeveer 1.000 euro”, zegt Veerle Quintelier van Daikin. “Voor de top designmodellen met alles erop en eraan zoals energiebesparing, lagere geluidsniveaus en andere functies, loopt de prijs op tot 2.000 euro voor een toestel met hetzelfde vermogen. Voor een woning met twee slaapkamers, keuken, eetkamer en living kom je uit op minstens 6.000 euro voor een basismodel multisplit met vijf binnenunits. Die prijzen zijn exclusief btw en plaatsingskosten.” Dat komt neer op 7.260 euro voor nieuwbouw en (21% btw) en op 6.360 euro bij renovatie (6% btw)

Ook Rudy Gielen van Mitsubishi Electric kan zich in deze prijsklasse vinden. “Voor een monosplit-basismodel met energieklasse A+, exclusief plaatsing, betaal je bij ons 750 euro exclusief btw. Voor een installatie met 2 slaapkamers, keuken en leefruimte, is dit 4.850 euro. Voor opties betaal je een meerprijs.”

Hoe wordt de prijs van een airco bepaald?

Er zijn verschillende factoren die meespelen bij de prijsbepaling van airconditioning. De juiste airco kiezen, hangt niet alleen af van de grootte en functie van de kamer, de oriëntatie, de isolatie en de ramen. Ook je eigen eisen naar comfort spelen mee.

1. Vermogen van het toestel

“In eerste instantie dien je voor jezelf uit te maken of je de lucht-luchtwarmtepomp enkel gebruikt om te koelen of ook om te verwarmen”, legt Gielen uit. “Veel mensen associëren airconditioning met ‘koelen’, maar de werkelijke betekenis is ‘het conditioneren van het binnenklimaat’. Je airco kan dus perfect dienst doen als verwarming.”

“Een basis lucht-luchtwarmtepomp is dus ook ideaal om in het tussenseizoen eventjes op te warmen en de centrale verwarming uit te laten staan”, sluit Quintelier aan. “Maar een warmtepomp dient ook als alternatief voor centrale verwarming. Dan kies je wel een toestel waarvan het vermogen bij een koudere buitentemperatuur behouden blijft,” vertelt Gielen. “Je vergelijkt dan best de prijs van het toestel volgens het verwarmingsvermogen bij een buitentemperatuur van -10°C.”

2. Energielabel

“Ook niet onbelangrijk is de energie-efficiëntie van de unit”, weet Quintelier. “Hou dus zeker rekening met het energielabel. Een basismodel beschikt over een energielabel A+. Duurdere toestellen hebben labels gaande van A++ en zelfs A+++. Die verbruiken minder energie en hebben minder impact op het milieu.”

Maar ook het slim aansturen van je airco, doet je energieverbruik – en ook je kosten – dalen. Gielen geeft een tip: “Op het moment dat er veel zon is en er dus veel hernieuwbare en goedkope, al dan niet zelf geproduceerde, energie beschikbaar is, kan je best de airco opzetten. Deze zelfconsumptie van airco’s of warmtepompen helpt om de pieken af te vlakken op andere momenten. Naast het koelaspect is ook de luchtkwaliteit belangrijk geworden. Sommige toestellen zijn standaard uitgerust met filters die bacteriën, virussen, schimmels, allergenen, pollen, stof en geuren reduceren.”

3. Geluidsniveau

“Mensen associëren een airco vaak met een oud ronkend toestel op hotelkamers”, vertelt Gielen. “Maar tegenwoordig zijn ze al heel wat stiller. Een basistoestel maakt wel geluid, maar dat valt heel goed mee. Toestellen specifiek voor de slaapkamer zijn zo goed als geruisloos. En er zijn zelfs toestellen met een geluiddempende functie. Die hoor je amper.”

4. Extra’s

Om je airconditioning te upgraden, heb je heel wat keuze. “Je hebt modellen met extra zuiveringsopties, energiebesparende standen, lagere geluidsniveaus, stralingswarmte,…”, somt Quintelier op. “Zo stel je de airco af op jouw comforteisen. Het is zelfs mogelijk de airco te bedienen vanop je smartphone of tablet als je niet thuis bent.”

En in die extra’s kan je heel ver gaan. “Sommige toestellen zijn voorzien van een ‘oogje’. Daarlangs detecteert het toestel of er personen aanwezig zijn in de kamer. Is dat niet het geval, schakelt het systeem vanzelf uit”, legt Gielen uit. “ Deze systemen tellen ook het aantal aanwezigen en passen hun luchtstromen aan om zoveel mogelijk te voldoen aan de gekozen instelling. Ze detecteren ook waar de personen zich bevinden en blazen dus nooit direct lucht in hun richting, wat het comfortgevoel naar een nog hoger niveau tilt.”

