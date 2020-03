Een kookplaat die je niet ziet en een vriezer die koelkast wordt. Zes opvallende keukentoestellen gespot op Batibouw Bjorn Cocquyt

02 maart 2020

20u38 3 Woon. In onze woningen neemt de keuken een centrale plaats in. En dus ook op Batibouw. Tussen al het lekkers in Paleis 11 spotten we zes nieuwe toestellen, die allemaal op hun eigen manier de show stelen.

De ovendeur die verdwijnt

Met de Slide&Hide-functie van Neff verdwijnt de ovendeur in één beweging helemaal onder de oven. Zo krijg je ongehinderd toegang tot je oven en dat maakt het makkelijker om je gerechten te bedruipen, te proeven of te controleren.

Richtprijs: vanaf 1.059,99 euro (model B47CR22N0).

De dampkap die lamp wordt

De varioLift is amper 18 cm hoog en ziet eruit als een minimalistische lamp, maar van zodra er potten en pannen op het vuur staan, wordt het een dampkap die je – handmatig, automatisch, met je stem of via de app – laat zakken tot op de gewenste hoogte. Ingebouwde sensoren zorgen nadien voor de juiste zuigkracht. Naast de geuren worden ook de pollen en allergenen in de lucht verwijderd. De lampen in het toestel zijn dimbaar.

Richtprijs: 5.439,99 euro.

De oven die tegelijk bakt en stoomt

Samsung stapt af van de traditionele symmetrische ovens door te kiezen voor een minimalistisch design. Maar opvallender: met het Dual Cook systeem bereid je twee gerechten zonder geuroverdracht én de Dual Cook Steam staat je toe in hetzelfde toestel simultaan te bakken en te stomen. Verbonden met de SmartThings-app stuurt de oven jou recepten of laat hij weten wanneer je gerecht klaar is.

Richtprijs: vanaf 1.149 euro.

De kookplaat die je niet ziet

De kookplaat met activeLight van Siemens versmelt als het ware met het werkblad. Het is de eerste kookplaat zonder de traditionele markering van kookzones, bedieningspaneel en zelfs kader. Van zodra het toestel ingeschakeld wordt, verandert het in een intuïtief beeldscherm en volgt de plaat de potten en de pannen. Verkrijgbaar met afwerkingen in zwart graniet, kunststeen of keramiek.

Richtprijs: 2.349,99 euro.

Koelen met een maatje meer

Met een inhoud van 591 liter is de Jupiter een van de grootste koelkasten die Whirlpool op de Europese markt heeft. Wie toch nog met een plaatstekort kampt, kan een deel van het vriesvak uitschakelen en dat als koelkast gebruiken. Ontdooien voor gebruik hoeft niet dankzij de NoFrost-technologie. Het toestel, met aan de voorzijde een water- en ijsdispenser, is ook verkrijgbaar in het zwart.

Richtprijs: vanaf 1.499 euro.

De oven met een camera

De slimme technologie schakelt nog een kleine versnelling hoger. AEG heeft in het handvat van de geconnecteerde CookView een camera geïntegreerd die de gerechten in het oog houdt en de beelden doorstuurt naar je app. Gaart het stuk vlees niet snel genoeg? Via de app pas je zo de temperatuur of bereidingstijd aan. Bijkomend voordeel is dat de ovendeur niet meer open moet, en een constante temperatuur draagt bij tot een beter resultaat.

Richtprijs: vanaf 2.499 euro.