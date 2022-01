Een kleine keuken groter laten maken? Zo pak je dat aan

LiviosDe belangrijkste ruimte in huis is ongetwijfeld de keuken. Maar niet iedereen heeft er eentje die rechtstreeks uit een catalogus lijkt te komen en tientallen vierkante meters in beslag neemt. In een kleine keuken telt elke centimeter. Met deze tips van bouwsite Livios benut je elk hoekje zo goed mogelijk.

1. Besteed aandacht aan de werkzone

Het werkblad is een belangrijk onderdeel in kleine keukens, want je hebt voldoende plaats nodig om te werken. Zorg er dus voor dat je kruidenpotjes en keukengerei niet rondslingeren: plaats ze in de daarvoor voorziene bergruimte zodat je werkblad volledig vrij blijft. Je kan bijvoorbeeld je achterwand slim inrichten. Met een keukenstang of rekje met haakjes waaraan je je keukengerei ophangt, hou je je werkblad vrij en heb je toch alle benodigdheden binnen handbereik.

Met een uitklaptafeltje dat onder je werkblad verborgen zit, kan je je werkruimte verdubbelen als je het tafeltje openklapt. Ook een uitklaptafel tegen je muur is een optie, maar dit oogt vaak minder mooi en strak. Voor de spoelbak kies je beter een model met één in plaats van twee units. Combineer dit met een afdruiprekje. Dat kan je makkelijk opbergen na gebruik zodat je meer vrije ruimte hebt. Extra tip: kies een snijplank die perfect op je spoelbak past. Zo heb je extra werkruimte.

Kies een snijplank die perfect op je spoelbak past. Zo heb je extra werkruimte.

2. Voorzie zoveel mogelijk bergruimte

Om de bergruimte in je keuken optimaal te benutten, is een goede organisatie belangrijk. Je moet elk hoekje zo slim mogelijk inrichten. Dat maakt maatwerk vaak onmisbaar. Opteer voor lades onder je werkblad. Ze zijn praktischer dan kasten met scharnieren: met lades heb je een beter overzicht op de inhoud en dankzij compartimenten creëer je een optimale bergruimte en win je plaats.

Vermijd ook kolomkasten met legplanken. Je kiest beter voor hoge wandkasten boven je werkblad tot aan je plafond om de ruimte optimaal te benutten. Besteed daarnaast ook voldoende aandacht aan de inrichting van je kasten. Denk maar aan ladeverdelers, plankinzetten, bordenrekken, besteklades… Veel ketens bieden tal van oplossingen aan om je kasten in te richten volgens de regels van de kunst. Bekijk hier uit welke soorten lades en kasten kan je kiezen.

Besteed ook voldoende aandacht aan de inrichting van je kasten.

3. Kies voor aangepaste toestellen

Een vaatwasser van 45 cm, een combioven of combistoomoven, een telescopische dampkap… Keukentoestellen bestaan tegenwoordig in aangepaste formaten voor kleine keukens. Vergeet dure en grote gadgets zoals een grill, elektrische wok of teppanyaki en alle andere toestellen die je maar één of twee keer per jaar gebruikt. Kies eerder voor inbouwtoestellen die bij de rest van je keuken passen.

Apparaten met meerdere functies zijn erg in. Tegenwoordig bestaan er toestellen die tegelijkertijd dienst doen als kookplaat, heteluchtoven en compacte vaatwasser. Koop ook geen te grote elektrotoestellen zoals een koffiemachine, broodrooster of keukenrobot. Ketens hebben deze toestellen ook vaak in een miniversie. Zelfs grotere keukenapparaten zoals een afwasmachine bestaan in een kleiner formaat. Heb je weinig plaats? Installeer dan een vaatwasser van 45 cm breed in plaats van één van 60 cm.

Een volledig open keuken is niet altijd de meest efficiënte oplossing.

4. Het belang van een goede verlichting

Nog één tip: een goed verlichte ruimte lijkt altijd groter. Naast daglicht, is ook kunstmatige verlichting onmisbaar in je keuken. Kies daarom voor een egale verlichting in de volledige ruimte en vul deze aan met spots onder je keukenkastjes die je werkblad extra verlichten. Met deze 3 tips krijg je de verlichting in je keuken op punt

5. Maak je keuken niet volledig open

Hoewel een kleine keuken tussen vier muren veel krapper lijkt dan een open keuken, biedt elke muur wel plaats voor extra opbergruimte. Stel jezelf dus de juiste vragen voordat je een muur uitbreekt: Is de muur dragend? Ga ik de ruimte echt verbeteren? Wat met geur- en geluidsoverlast (dampkap, afwasmachine…)?

Een volledig open keuken is dus niet altijd de meest efficiënte oplossing. Wat als je voor een halfopen keuken zou kiezen? Er bestaan tegenwoordig tal van oplossingen waarmee je je keuken kan aanpassen aan jouw wensen. Denk aan een doorgeefluikje, een (halve) scheidingswand, een glazen wand, een bar, een plankenkast of andere opbergmeubelen. Deze alternatieven zijn praktisch omdat ze extra bergruimte bieden en eveneens daglicht doorlaten.

