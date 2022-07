Een klein balkon? Zó benut je de ruimte optimaal

VtwonenVertoeven op het balkon is heerlijk, al helemaal nu de zon volop schijnt. Maar is jouw buitenplekje erg klein? Met deze tips van Vtwonen.be benut je de ruimte optimaal, zodat het er meteen een stuk groter voelt én oogt.

1. Opklaptafel

Soms is een balkon zo klein, dat je er eigenlijk nauwelijks een tafel op kwijt kunt. Dat is jammer, want het is wel fijn om je drankje neer te kunnen zetten als je in de zon een boek leest. Of om een handige portable lamp of een stel kaarsen op kwijt te kunnen. Een uitklaptafel biedt dan uitkomst. Zo’n tafeltje kun je makkelijk in en uit klappen, dus zodra je hem niet gebruikt, mis je ook geen kostbare ruimte.

© Vtwonen.be

2. Je eigen bar

Een andere optie als je echt geen plek hebt voor een kleine tafel, is het maken van een kleine smalle bar aan de reling van het balkon. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is een smalle plank die je vastmaakt aan de balustrade. Op deze manier verbruik je geen ruimte op de grond, maar kun je toch wat leuke accessoires – of dat drankje – kwijt.

© Sven Benjamins, Moniek Visser

3. Werk in de breedte

Een veel gemaakte fout is het per se willen creëren van een volwaardig zithoek. Op een klein balkon gaat dit helaas niet altijd. En mocht het wel lukken, dan is het meestal zo volgepropt dat het er ook niet echt comfortabeler op wordt. Ga daarom eerder voor een kleine tuinbank in de breedte, in plaats van twee losse tuinstoeltjes die bij elkaar veel ruimte innemen. Op het bankje kun je met zijn tweeën namelijk prima zitten zonder dat het te krap wordt. En als er een derde persoon bij is, pak je gewoon een krukje om toch iedereen een zitplaats te geven.

4. Bijzettafel

Geen plek voor een salontafel? Geen zorgen. Een bijzettafel mag dan kleiner zijn, maar ook tien keer zo functioneel. Je verplaatst hem makkelijk, hij neemt weinig ruimte in en staat ook nog eens gezellig.

