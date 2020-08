Een huis kopen op plan? Zo werkt het Redactie

12 augustus 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Droom je van een nieuwbouw, maar heb je geen zin of tijd om alles zelf op te volgen? Dan kan je ook een huis of appartement op plan kopen. Maar wat houdt dat precies in? En waar moet je rekening mee houden? Droom je van een nieuwbouw, maar heb je geen zin of tijd om alles zelf op te volgen? Dan kan je ook een huis of appartement op plan kopen. Maar wat houdt dat precies in? En waar moet je rekening mee houden? Bouwsite Livios helpt je op weg.

Kopen op plan wil zeggen dat je bij een bouwpromotor, projectontwikkelaar of sleutel-op-de-deurbedrijf een woning of appartement koopt nog voordat de eerste steen is gelegd. Je koopt dus een nieuwbouw die er nog niet staat. Het voordeel? Je hoeft je niks aan te trekken van het bouwproces en je kan meestal zelf nog de afwerking bepalen. Een formule die erg in trek is, net als het kopen van een kant-en-klare nieuwbouwwoning.

Verkavelingen

Een woning op plan maakt vaak deel uit van een project met meerdere loten. Je koopt als het ware een woning in een nieuw te bouwen wijk of gebouw. Meestal zijn er meerdere types koopwoningen zodat je als koper keuze hebt: een woning of appartement met een, twee of drie slaapkamers, met of zonder garage of carport, met een grote of kleine tuin, …

In zo’n verkaveling of wijk moeten de woningen vaak dezelfde look & feel hebben, zodat alle huizen een mooi geheel vormen. Hierdoor ligt het buitenaanzicht van de woningen mogelijk al vast. Maar je kan meestal wel nog alle kanten uit met het interieur.

Inspraak in de afwerking

Aangezien je een woning koopt die nog gebouwd moet worden, heb je nog veel vrijheid om mee de inrichting van de woning te bepalen. Vaak is er een budget voorzien voor de keuken, badkamer en wand- en vloertegels, zodat je zelf accenten kan leggen in het interieur. Zodra er een bepaald aantal woningen verkocht zijn, starten de werken. Voor de overige woningen moet de bouwpromotor of het bouwbedrijf nog op zoek gaan naar een koper. Hoe verder de werken gevorderd zijn, hoe minder inspraak je hebt in de afwerking van de woning of het appartement.

Een aanspreekpunt

Het voordeel van een woning of appartement op plan? De werf- of projectleider volgt het volledige bouwproces op en begeleidt en adviseert je. Hij coördineert de werken en is de link tussen jou, de architect en de aannemers. Zo heb je slechts één aanspreekpunt bij wie je altijd terecht kan met vragen of bij problemen.

Modelwoning of -appartement

Vind je het een vreemd idee om een woning te kopen die nog gebouwd moet worden en die je dus nog niet hebt kunnen zien? Vaak is er een ingerichte modelwoning of -appartement dat je kan bezichtigen. Zo krijg je al een goed beeld van je toekomstige woning en ook van de ligging van de wijk. Je kan de plannen met elkaar vergelijken zodat je een idee hebt van hoe groot de ruimtes werkelijk zijn. Ook kan je hier inspiratie opdoen voor de stijl van je interieur of voor de materialen die je nog moet kiezen.

Wet-Breyne

De wet-Breyne geldt net zoals bij sleutel-op-de-deur ook voor kopen op plan. Die wet beschermt je als koper. Het pand dat je koopt moet wel bestemd zijn voor huisvesting en gebouwd worden door één aannemer of bouwpromotor. De wet houdt ook in dat je voor zo’n woning op plan een voorschot betaalt van maximaal 5% van de totaalprijs. Het resterende bedrag betaal je in schijven, naargelang de werken vorderen. Ook hier geldt een oplevering in twee fasen. Tussen de voorlopige en definitieve oplevering moet minimum één jaar zitten. De verkoper blijft gedurende tien jaar aansprakelijk voor verborgen gebreken.

Tip: Wil je goed voorbereid aan je (ver)bouwproject beginnen? Vraag je gratis exemplaar aan van het bouwboek Verstandig bouwen en renoveren.

