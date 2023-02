Een huis in casco kopen: “Wie veel taken op zich neemt, kan tot wel tienduizenden euro's besparen op zijn woning”

LiviosWanneer je een eigen woning koopt, heb je verschillende mogelijkheden. Je kan een bestaande woning kopen en eventueel renovatiewerken uitvoeren of kiezen voor een sleutel-op-de-deurwoning. Maar er is nog een derde optie, die wat minder aandacht krijgt: de cascowoning. Wat is kopen in casco precies? En is het een goed idee? Bouwsite Livios vroeg het aan Johan Krijgsman, CEO van ERA.

Een cascowoning is een nieuwbouwwoning... met nog werk aan

Zeer concreet gezegd: een cascowoning is een nieuwbouwwoning die niet volledig afgewerkt is. De woning is volledig water- en winddicht, maar de afwerking binnenin moet je voor je eigen rekening nemen. Je koopt dus een woning, waarin je zelf nog moet klussen. Het dak, de gevel, de ramen en de deuren zijn er al, maar dat geldt niet voor de chape, de bezetting en het sanitair.

Een cascowoning is overigens (bijna) altijd een huis en (bijna) nooit een appartement. “De Wet Breyne maakt het zo goed als onmogelijk om appartementen als cascowoningen te verkopen”, weet Krijgsman.

Tip: Velen hebben al van de wet-Breyne of Woningbouwwet gehoord, maar slechts weinigen weten hoe de vork in de steel zit. Iedereen die gaat bouwen zou dan ook best op de hoogte zijn van de bepalingen van deze wet. Voornaamste bedoeling: de consument beschermen tegenover aannemers en woningbouwfirma’s. Lees er hier meer over.

Handige harry’s kunnen flink wat geld besparen

De belangrijkste reden waarom mensen kiezen voor een cascowoning is om geld te besparen. “Een cascowoning is zeker interessant wanneer je een handige familie of vriendenkring hebt of zelf een handige harry bent”, zegt Krijgsman.

“Wanneer je bijvoorbeeld elektriciteit laat leggen, zal ongeveer de helft van de factuur bestaan uit werkuren, de rest zijn materialen. Als je zelf de gaten kan boren en de nodige elektriciteitsleidingen kan leggen, spaar je dus flink wat uit op die werkuren.”

Je zal als privépersoon wel meer moeten betalen voor materialen omdat je geen grote aankoper bent. “Ook al betaal je meer voor materialen, toch zal je met een cascowoning besparen op bouwwerken wanneer je de hoeveelheid werkuren van aannemers flink terug kan schroeven, door zelf de handen uit de mouwen te steken”, legt Krijgsman uit. “En bovendien betaal je op je eigen werkuren ook geen btw, een extra besparing dus.”



Besparen op je notariskosten bij aankoop? Met een cascowoning kan het.

Een cascowoning richt je naar eigen smaak in

Daarnaast kan je zelf prioriteit geven aan bepaalde ruimtes en de minder dringende klusjes uitstellen tot je renoveerbudget terug gespijsd is. Werk bijvoorbeeld eerst de keuken en de badkamer af en wacht even met het aankleden van de slaapkamer.

Een woning in casco kopen geeft je daarnaast ook alle vrijheid om de woning helemaal naar je eigen smaak in te richten. Je bent vrij om zelf offertes op te vragen bij verschillende bedrijven en daarna prijzen te vergelijken.



Je bouwproject staat of valt met de keuze van de juiste aannemer(s): met welke aandachtspunten moet je zeker rekening houden?

Een cascowoning is duurder wanneer je zelf niet kan klussen

Maar kopen in casco heeft ook nadelen. “Als je niemand kent in de bouw en je kan niets zelf, dan is het duurder om in casco te kopen”, vertelt Krijgsman. “De ontwikkelaar mag dan wel een winstmarge hebben op het bouwproject, wanneer je als privépersoon contracten moet afsluiten met aannemers zal je op het einde van de rit meer betalen, net omdat je niemand kent.”

En je moet ook een beetje geduld hebben. “Een cascowoning kan goedkoper zijn dan een sleutel-op-de-deurwoning, maar het zal even duren vooraleer je in een mooie, afgewerkte thuis staat”, zegt Krijgsman. Je zal dus nog enkele maanden tussen de bouwpakketten en verfpotten moeten wonen.



Fotoreportage: Architect Marijn Horlings kocht een cascowoning en deelde die verre van standaard in. Ze liet alles open, waardoor het licht van veel kanten naar binnen stroomt, zoals je hieronder kan zien. Bekijk via deze link de volledige reportage.

Volledig scherm Architect Marijn Horlings kocht een casco woning en deelde die verre van standaard in. © Livios

Casco kan je tienduizenden euro’s besparen

Door een woning in casco te kopen en zelf te klussen, bespaar je dus. Maar hoeveel bespaar je precies? “Vaak wordt een cascowoning ook als een afgewerkte woning aangeboden. Het prijsverschil tussen de twee geeft een indicatie van hoeveel het kan kosten om alles te laten afwerken”, vertelt Krijgsman. “Wie heel wat taken op zich neemt, kan tot wel vijftig procent van dat prijsverschil uitsparen.” Het gaat dus om tienduizenden euro’s. “Houd wel rekening met eventuele prijsstijgingen, al lijkt de markt gestabiliseerd”, voegt Krijsman er nog aan toe.



Hoeveel kost een nieuwbouw? Een populaire vraag die moeilijk te beantwoorden is, want er spelen veel factoren mee. Wij bieden je hier een handige leidraad.

“Heb je tijd en kan je veel zelf doen, dan kan je met casco flink besparen op een eigen woning”, vat Krijsman samen. “Zal je niet veel op eigen houtje kunnen doen, dan zal je uiteindelijk meer betalen dan voor een sleutel-op-de-deurwoning.”

