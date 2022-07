Een houtskoolbarbecue, kamado of buitenkeuken? Zo maak je de gepaste keuze

Barbecue op houtskool

Van een compact tafelmodel tot een XL-versie: een houtskoolbarbecue bestaat in tal val maten en vormen. Allemaal werken ze op dezelfde manier: je vlees, vis of groenten worden boven gloeiendhete houtskool of briketten geroosterd. Culinaire meerwaardezoekers zweren vaak bij deze klassieke BBQ omdat het vuur voor die typische, rokerige smaak zorgt. Dé authentieke barbecuesmaak, volgens velen. Door het type houtskool aan je gerechten aan te passen, kan je zelfs nog intensere aroma’s creëren. Wat dacht je bijvoorbeeld van een stuk vlees met een Jack Daniels aroma? Wie grilt op houtskool doet de gezelligheid meteen oplaaien: een ideale keuze voor een leuke avond met vrienden of familie. Snel je vlees, vis of groenten roosteren zit er weliswaar niet in. De BBQ op temperatuur brengen vergt immers tijd én behendigheid. Pas als de kolen heet genoeg zijn, kan je beginnen grillen. Reken daarvoor toch op 30 tot 45 minuten. Kies je voor een model met een deksel? Dan kan je door met de ventilatiegaten te spelen makkelijk de temperatuur regelen. Hoe groter de luchttoevoer, hoe sterker het vuur aanwakkert en hoe meer de temperatuur stijgt. Een doorsnee houtskoolbarbecue kan al snel een temperatuur van 250 graden behalen. Ideaal om een steak te grillen. Helemaal handig zijn de exemplaren met dekselthermometer waarmee je makkelijk de temperatuur in de gaten houdt. Een groot budget hoef je voor een houtskoolbarbecue niet neer te tellen. Al vanaf 150 euro vind je een kwalitatief model. Tegenover al die voordelen staan ook enkele nadelen. Zo is een houtskoolbarbecue niet geschikt om op een balkon te gebruiken. Niet alleen omwille van de rookvorming die je buren stoort, maar ook voor de brandveiligheid. De kolen blijven namelijk nog uren nasmeulen. Je kan je BBQ dus ook pas schoonmaken eens hij helemaal afgekoeld is.

Voor- en nadelen houtskool + Betaalbaar

+ Authentieke rooksmaak

+ Hoge temperatuur

+ Flexibel (geen gas of elektriciteit nodig) - Komt trager op temperatuur

- Rookvorming

- Niet geschikt voor op een balkon

- Veel schoonmaakwerk

Kies jij voor houtskool? Hier vind je een standaard barbecue mét accessoires of een exemplaar met dekselthermometer.

Kamado

De kamado: hobbykoks zijn er gek op. Niet verwonderlijk, want met deze culinaire allrounder kan je alle kanten uit. Vlees grillen, vis roken, pizza’s of brownies bakken, groenten stomen, een stoofpotje bereiden of hem aanwenden als slowcooker? Met temperaturen van 70 tot 450 graden kan de kamado tal van kooktechnieken aan. Door zijn veelzijdigheid verdient een kamado dan ook eerder de titel van buitenkeuken dan van barbecue. Zijn energiebron heeft de krachtpatser wél gemeen met een klassieke barbecue. Ook de kamado werkt met houtskool of brikketten, die mee voor de authentieke BBQ-geur en -smaak zorgen. Liefhebbers kunnen met extra rookchips nog meer aroma’s creëren. Een kamado bestaat uit een dikke keramische kuip en een zwaar keramisch deksel. Dankzij die oerdegelijke behuizing blijven de temperatuur en het vochtgehalte tijdens het bakken perfect onder controle. De gesloten keramieken buitenkoker zorgt er ook voor dat de warme lucht niet ontsnapt, waardoor deze culinaire topper aanzienlijk minder kolen verbruikt dan een klassieke BBQ. Dankzij het sterke materiaal doorstaat een kamado alle weersomstandigheden. Je kan hem winter en zomer buiten laten staan. En dat is maar goed ook, want dit zwaargewicht laat zich niet zomaar verplaatsen. Jaren geleden zette de ‘Big Green Egg’ de kamado op de kaart, maar intussen is er een erg ruime keuze aan betaalbaardere modellen. De prijs ligt sowieso hoger dan bij houtskoolbarbecues, maar voor enkele honderden euro’s heb je wél een hoogwaardige culinaire tool in huis die ook steeds meer restaurants in hun keuken integreren.

Plus- en minpunten kamado + Authentieke rooksmaak

+ Kan zowel hoge als lage temperaturen aan

+ Brede waaier aan kook-en baktechnieken

+ Verbruikt weinig kolen - Duur

- Vergt wat oefening om alle technieken onder de knie te krijgen

- Zwaar en hierdoor minder eenvoudig te verplaatsen

Gewonnen voor een kamado? Bekijk dit exemplaar van Buccan (nu 424,95 euro i.p.v. 799 euro).

Buitenkeuken

Ben je geen fan van geklungel met houtskool of een rokerige grillsmaak, maar hou je wél van koken? Dan is een buitenkeuken jouw ideale sidekick. Een buitenkeuken werkt op gas en is voorzien van meerdere branders die je barbecue snel op de ideale baktemperatuur brengen. Op de grote grillplaat maak je moeiteloos een flinke lap vlees klaar, terwijl je op de zijbrander meteen een lekker sausje of een bijgerecht bereidt. Ideaal voor wanneer je veel volk over de vloer hebt. De meeste modellen zijn ook voorzien van een zijtafeltje, waarop je meteen de borden kan dresseren. Maar een buitenkeuken biedt nog meer voordelen. De gasfles zit gewoonlijk netjes verstopt in de onderkast, die meteen ook de nodige opbergruimte verschaft voor al je barbecuetools. Je kan een buitenkeuken echt als een volwaardig verlengstuk van je keuken beschouwen. Afhankelijk van het type dat je kiest, hoef je zelfs helemaal niet meer in je keuken te staan. Dat creëert een instant vakantiegevoel. Een buitenkeuken is relatief duur in aanschaf, maar je beleeft er gegarandeerd jarenlang plezier aan.

Pro’s en contra’s buitenkeuken + Je kan meerdere gerechten tegelijk klaarmaken

+ Ideaal voor feestjes

+ Veel werkruimte

+ Snel op temperatuur - Duur

- Neemt veel ruimte in beslag

Droom je van een buitenkeuken? Check deze topper van Boretti of dit model van Buccan (nu 289,95 euro i.p.v. 449,95 euro).

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Het bovenstaande artikel is geschreven in opdracht van de commerciële afdeling van DPG Media en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid.