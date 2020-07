Een houten trap: dit budget moet je voorzien Redactie

13 juli 2020

11u00

Bron: Livios 2 Livios Met zijn warme, natuurlijke uitstraling is hout een populair materiaal voor trappen. Maar hoeveel betaal je voor een houten trap en wat zijn de grootste prijsbepalers? Met zijn warme, natuurlijke uitstraling is hout een populair materiaal voor trappen. Maar hoeveel betaal je voor een houten trap en wat zijn de grootste prijsbepalers? Bouwsite Livios zocht het voor je uit.

Van 2.000 tot... 35.000 euro

“De meest basic uitvoering heb je bij ons voor 2.000 euro”, legt Jasper Desmet van Trappen Smet uit. “Inclusief plaatsing, exclusief btw. Wil je het beste van het beste? Dan is the sky the limit. Laat ons zeggen dat je voor 35.000 euro een trap hebt die voorzien is van alle toeters en bellen.” Liever een trap uit een ander materiaal? Dit zijn je opties.

Kostenbepalers

Waar zit dan het verschil tussen die bodem- en plafondprijs?

1. De vorm

De grootste kostenbepaler is de vorm. De rechte steektrap is het goedkoopst om te maken. Maar je kan bijvoorbeeld ook kiezen voor een kwartdraai of bordestrap. Bedenk op voorhand goed welke vorm je voorkeur wegdraagt. Je architect kan er dan rekening mee houden in zijn ontwerp.

2. Sierelementen en balustrade

Maar ook de keuze voor geplooide en gebogen onderdelen en sierelementen speelt een belangrijke rol. Net zoals het type balustrade. Is die van hout, glas, inox of smeedwerk? Dat beïnvloedt de prijs enorm.

3. Plaatsing

De plaatsingskosten hangen af van het trapmodel en de aan- of afwezigheid van een balustrade. Reken op ongeveer 800 euro, exclusief btw.

Bijkomende kosten?

Moet de trap hoger dan de eerste verdieping worden geplaatst? Dan kan het zijn dat je een meubellift moet laten inschakelen. Ook een trapopening maken of een bestaande trap uitbreken, horen niet bij een standaardinstallatie.

