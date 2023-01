"Een houten balk van 200 jaar in je woning, dat is toch onbetaalbaar?": Koppel renoveert oude Vlaamse boerderij tot oorspronkelijke charme

Hoe zijn jullie terechtgekomen in een klein, typisch Vlaams plattelandsdorp?

Marina: “We reizen graag, ontdekken graag andere culturen en vinden het fascinerend hoe andere mensen wonen en leven. Ons plan was om samen met onze zoon en dochter enkele jaren in het buitenland te wonen. Omdat we uiteraard ook rekening moeten houden met onze opgroeiende kinderen en onderwijs belangrijk is, besloten we om ons in Europa te settelen. België kwam als een opportuniteit, omdat Illia hier een jobaanbieding kreeg.”

Illia: “Dus verhuisden we zeven jaar geleden naar België. We woonden daarvoor dicht bij de Russische grens en toen hing er al spanning in de lucht. We hebben de mogelijkheid om naar België te komen met twee handen gegrepen. Twee jaar geleden vielen we als een blok voor deze oude, verlaten hoeve uit 1908. We zochten sowieso een project in de buurt van waar we nu wonen. Dus toen we deze boerderij op ons netvlies kregen, hebben we niet lang getwijfeld.”

Marina: “Bovendien is België zo compact: op één dag kan je de zee, het binnenland en de Hoge Venen zien. Je hebt hier prachtige gebouwen, musea, steden met een mooie geschiedenis… We maakten ons eerst zorgen over de kromme muren van de schuur die gekoppeld is aan het hoofdgebouw, maar toen we een bezoekje brachten aan Brugge konden we dat ook weer relativeren (lacht).”



Jullie zijn gevallen voor een heel apart pand. Was de huizenjacht moeilijk?

Marina: “We zijn gestart met te kijken naar wat er beschikbaar was op de huizenmarkt, rekening houdend met ons budget. Sowieso moesten we keuzes maken. Een huis met een grote tuin was wel een vereiste. Illia kweekt bonsaiboompjes, dus een serre zou ook fijn zijn.

Veel huizen die we bezochten, hadden een te kleine tuin en de huizen met een grote tuin - die dateren van de jaren ‘60 en ‘70 - vonden we qua stijl niet bij ons passen. Dus begonnen we te kijken naar oude boerderijen, omdat we de architectuur en de karakteristieke details zo mooi vinden. Een reeds gerenoveerde boerderij was veel te duur voor ons, dus de enige optie was om een oude boerderij in slechte staat zelf te gaan renoveren.”

Illia: “De tijd was stil blijven staan in deze boerderij en er had de laatste tien jaar ook niemand meer in gewoond. Een perfecte match voor ons. En omdat we de renovatie voor onze eigen rekening nemen, kunnen we de prachtige details bewaren en het pand met aandacht voor zijn geschiedenis renoveren. Dus geven we oude materialen een nieuw leven en combineren we de authentieke stijl met innovaties van nu. Want zeg nu zelf: een houten balk van 200 jaar oud in je woning hebben, is toch gewoon onbetaalbaar?”



Het grootste deel van de verbouwingen doen jullie zelf. Zijn jullie ervaren doe-het-zelvers?

Illia: “Helemaal niet. En dat is misschien maar goed ook, want anders waren we nooit met dit project gestart. Toen we het pand kochten, wisten we natuurlijk niet wat er allemaal achter de muren en onder de vloeren verscholen lag. Door zelf aan de slag te gaan, ontdekken we telkens weer iets nieuws en kunnen we de bestaande details bewaren.”

Hoe pakken jullie de renovatie aan?

Illia: “We proberen zo ecologisch mogelijk te renoveren, maar laten we eerlijk zijn: dat kost meer geld en is meer werk. We sluiten dus compromissen en proberen zoveel mogelijk materialen een tweede leven te geven. Aan dingen weggooien hebben we een hekel en we verkiezen bijvoorbeeld echt hout boven mdf. We proberen om zoveel mogelijk met materialen te werken die je kan hergebruiken en die een lange levensduur hebben, zodat de boerderij er weer tegen kan voor de komende honderd jaar.”

De boerderij bevat een hoofdgebouw, een schuur, een bakhuisje, een grote tuin, … Best wel een groot project?

Marina: “Klopt, bovendien renoveren we na onze werkuren en hebben we uiteraard ook nog een gezin. Dus een goede planning is belangrijk, al wijzigt die wel continu. Maar dat moet je erbij nemen. Belangrijk is om telkens een aantal dingen lopende te hebben, zodat als er iets vertraging oploopt, je altijd wel verder kan met iets anders. Een beetje multitasken dus als verbouwer en snel inspelen op veranderingen.”

Illia: “Bovendien delen we ons project op in drie fases. De focus ligt eerst op het hoofdgebouw. We gaan niets afbreken, de indeling niet veranderen, we gaan voor behoud. Dus eerder isoleren en vernieuwen waar nodig, maar wel met aandacht voor het bestaande uitzicht: er komen dus geen zonnepanelen en dakramen.”



Wanneer staat de volgende fase gepland?

Marina: “Binnen 5 jaar hopen we met de tweede fase te kunnen starten. De aanpalende schuur willen we volledig renoveren. Daar komen op termijn de woonkamer, keuken en een workshopruimte. Voor die werken hebben we een vergunning nodig en een architect. Het dak hebben we wel al aangepakt, omdat het tijdens een storm beschadigd werd en niet meer veilig was.

Tot slot is er nog de oude, vrijstaande schuur die dateert van 1777. Een prachtig gebouw met lemen muren, houten dakgebinte en magnifiek zicht op de omringende velden. Ik hoop er ooit een B&B van te kunnen maken. En uiteraard de tuin, waarin we notenbomen willen planten, en het oude bakhuisje dat dateert van na WO II en waar we ons eigen brood kunnen bakken. Maar dat is voor later, als we weer wat gespaard én meer tijd hebben.”



Jullie delen jullie verbouwavontuur via een eigen kanaal op YouTube.

Marina: “Heel wat mensen renoveren, maar slechts weinigen leggen het vast in een videodagboek. Zeker in België. Er zijn veel YouTube-kanalen in het buitenland, bijvoorbeeld van mensen die een oud kasteel in Frankrijk renoveren, een landhuis in Portugal of een woning in de US. Maar in België bestond zoiets nog niet. Dus beslisten we om ons verbouwproject te delen met iedereen die interesse heeft.

Het feit dat we als buitenlanders dit avontuur in België aangaan, trekt best veel andere verbouwers aan. Wij willen hen inspireren, maar zij inspireren ons ook en moedigen ons aan als we eens een slechtere dag hebben. We kijken al uit naar de dag dat we een deel van onze volgers hier kunnen uitnodigen. Maar eerst nog wat verbouwen!”

