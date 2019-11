Een gezonde woning? Maak er werk van met deze tips Redactie

11 november 2019

Van 11 tot 15 november is het de jaarlijkse actieweek voor een gezond binnenmilieu. We brengen met z'n allen gemiddeld twintig uur per dag binnen door. Daarom kan je er maar beter voor zorgen dat de luchtkwaliteit in huis in orde is. Hoe je dat doet? Bouwsite Livios helpt je op weg met enkele praktische tips.

Elk jaar brengt het Vlaams Instituut voor Gezond Leven het belang van gezonde binnenlucht onder de aandacht met een actieweek. Met de slogan ‘Woon Gezond, Kies bewust’ ligt dit jaar de focus op gezond productgebruik. Want zonder dat je het beseft, vervuil je de lucht in huis.

Tip: Geen idee of jouw woning gezond is? Dit zijn de grootste aandachtspunten.

Hoe hou je je woning gezond?

Je hoeft niet te vrezen voor grote kosten of zware ingrepen. Gewoon door je bewust te zijn van een aantal zaken kan je de lucht in huis al een stuk verbeteren:

• Rook niet in huis. Niet alleen is het ongezond, je hebt ook een groter risico op brand.

• Heb je een oudere kachel of haard? Vervang die dan best door een nieuw, performant exemplaar. Of stook zo weinig mogelijk, want bij de verbranding komen allerlei schadelijke stoffen vrij.

• Geurkaarsen gezellig? Toch vermijd je ze best. Datzelfde geldt voor wierook- of geurstokje.

• Spuitbussen vernevelen (chemische) producten in fijne druppeltjes. En die adem je via de lucht in. Te vermijden dus.

• Producten met een gevaarsymbool laat je zo veel mogelijk in de kast staan, ook als je wilt poetsen. Azijn is een alternatief.

• Gebruik geen pesticiden. Die hebben niet alleen slechte gevolgen voor het milieu, maar mogelijk ook voor jouw gezondheid.

• Woon je langs een drukke weg? Verlucht dan buiten de spitsuren en zo ver mogelijk van de straatzijde. Ventilatieroosters voorzie je best achteraan in je woning.

Gezond klussen en (ver)bouwen

Ook als je aan de slag gaat in je woning, komen er stoffen vrij die de lucht in huis kunnen vervuilen. Denk maar aan nieuwe meubels of verf. Veel nieuwe materialen geven vluchtige chemische stoffen af. Bescherm jezelf voldoende met een mondmasker en wijk nooit af van de instructies op gebruiksaanwijzingen.

Moet je nog aan je renovatie beginnen?

Sta dan op voorhand goed stil bij de verluchting van je woning. Niet alleen is ventileren verplicht bij ingrijpende energetische renovaties, je hebt er zelf ook alle baat bij om ramen met ventilatieroosters of een ventilatiesysteem te voorzien. Ook na de werken is verluchting erg belangrijk. Het Instituut voor Gezond Leven raadt aan om zes maanden te verluchten na een grondige renovatie en achttien maanden bij een nieuwbouw.

