Een gevelbekleding met de looks van hout en de sterkte van beton

09 september 2019

16u02 0 WOON. De keuze van de juiste gevelbekleding voor je woning kan knap lastig zijn. Enerzijds bepaalt ze voor lange duur de uitstraling van je woning en anderzijds spelen overwegingen van praktische aard een doorslaggevende rol. Is de bekleding duurzaam? Vergt ze veel onderhoud? Is ze voldoende bestand tegen onze weersomstandigheden? De keuze van de juiste gevelbekleding voor je woning kan knap lastig zijn. Enerzijds bepaalt ze voor lange duur de uitstraling van je woning en anderzijds spelen overwegingen van praktische aard een doorslaggevende rol. Is de bekleding duurzaam? Vergt ze veel onderhoud? Is ze voldoende bestand tegen onze weersomstandigheden? HardiePlank® gevelbekledingen van James Hardie® bieden alvast een sluitend antwoord op al deze vragen. Met HardiePlank® hoef je niet meer te kiezen tussen mooi of sterk want deze gevelbekleding combineert de charme en uitstraling van echt hout met de sterkte van beton.

Sterk qua samenstelling

De HardiePlank® gevelbekleding is gemaakt van vezelcement of FRC (Fibre Reinforced Cement). Dit is een composietmateriaal op basis van Portland cement dat met cellulosevezels is verstevigd. De vezels fungeren als vulmiddel en het cement dat kalk, klei, ijzer en zand bevat, doet dienst als bindmiddel. Door de toevoeging van zand worden de veerkracht en weerbestendigheid van het product nog extra verhoogd.

Het is precies deze unieke samenstelling die aan de basis ligt van de extreme sterkte van de HardiePlank® gevelbekleding. De geveldelen werden wereldwijd al uitvoerig getest en toegepast bij miljoenen woningen in elk klimaattype. De fabrikant maakt zich dan ook sterk dat het product een verwachte levensduur heeft van 60 jaar en verleent er een waarborg van 10 jaar op. Benieuwd hoe HardiePlank® gevelbekleding gemaakt wordt? Bekijk hier de video.

Puike prestaties en eigenschappen

De sterktes en producteigenschappen van de HardiePlank® panelen geven aanleiding tot een toekomstgericht en veelzijdig bouwmateriaal. De James Hardie® ColourPlus™ Technology bijvoorbeeld garandeert een kleurvaste afwerking door het aanbrengen van een gelijkmatige, in meerdere lagen gebakken coating. Deze coating is onderhoudsvriendelijk en speciaal ontwikkeld om de tand des tijds en de zwaarste weersomstandigheden te weerstaan en verbleekt of verkleurt niet onder invloed van uv-straling.

In tegenstelling tot hout of sommige vinylsoorten kan vezelcement ook niet barsten, zwellen of kromtrekken. Zo is de vormvastheid van HardiePlank® gevelbekleding tot drie keer groter dan die van hout. De vezelcement geveldelen zijn optimaal beschermd tegen vocht, schimmels, rot en insecten, wat hun levensduur extra ten goede komt. Ontdek hier de belangrijkste eigenschappen van vezelcement.

Hedendaagse kleuren en afwerkingen

Op vlak van creatieve mogelijkheden is de HardiePlank® gevelbekleding zeer veelzijdig. De geveldelen zijn verkrijgbaar in gladde uitvoering of in een Cedar houtnerfstructuur. Naar kleuren toe is er de keuze uit 21 tinten, ruimschoots voldoende om aan elke smaak en architectuurstijl tegemoet te komen.

Duurzaam en milieuvriendelijk

HardiePlank® gevelbekledingen in vezelcement worden vervaardigd met cellulose die uit boomaanplantingen met het FSC-certificaat gewonnen wordt. Er worden enkel natuurlijke of onschadelijke elementen aan toegevoegd, zoals cement, zand en water, plus een minimum aan additieven om de producteigenschappen te verbeteren. Ze bevatten zo goed als geen toxische en vluchtige organische bestanddelen en zijn 100% veilig voor de plaatser. HardiePlank® en HardiePanel® kregen trouwens de eco-1 award toegekend van de Ecobau vereniging in Zwitserland, meteen de hoogste waardering inzake duurzaamheid.

Heerlijk onderhoudsarm

Misschien wel het leukste voordeel aan de James Hardie® gevelbekledingen is dat ze zo onderhoudsvriendelijk zijn. Mocht er zich na jaren toch een stoflaag op vastzetten, dan reinig je ze gewoon even met de hogedrukspuit of met een spons en zeepsopje. Het voordeel van een vezelcementplaat is alvast dat je ze niet om de zoveel jaar moet oliën of schilderen, wat met echt hout wel het geval is. En zo blijft je gevel ook na vele jaren zijn initiële schoonheid bewaren.