Een gevel die je afvalwater zuivert? Maak kennis met de muurtuin Redactie

11 december 2019

11u00

Bron: Livios Heb je al gehoord van een tuingevel die je huis van meer groen voorziet én je afvalwater recycleert? Maak kennis met de muurtuin, een samenwerking van UGent en het Antwerpse bedrijf Muurtuin met steun van Vlaanderen Circulair. In Gent en Lier lopen er momenteel al proefprojecten met zo'n waterzuiveringssysteem. Kan je dit binnenkort ook plaatsen op jouw woning? Bouwsite Livios vroeg het aan prof. Diederik Rousseau van UGent.

Dubbele winst

Hoe het idee is ontstaan? “Ik werk al twintig jaar met natuurlijke waterzuiveringssystemen”, zegt prof. Diederik Rousseau van UGent. “Het grote probleem is dat je daar erg veel plaats voor nodig hebt, wat vooral moeilijk is in de stad. Samen met een aantal studenten en Muurtuin onderzochten we hoe je zo’n systeem op een alternatieve manier kleiner kan maken en het op een gevel gebruiken. Het viel ons op dat de meeste systemen vooral voor het uitzicht dienen. De planten worden in leven gehouden met leidingwater en toegevoegde meststoffen. Door daar nu alleen afvalwater voor te gebruiken, boeken we dubbele winst.”

Zo werkt het

In Gent loopt er nog tot eind 2020 een eerste proefproject in een particuliere woning. “De bedoeling is om er het grijze afvalwater van de douche, keuken en ander huishoudelijk gebruik te recycleren”, zegt prof. Rousseau. “Het water komt terecht in een tank in de garage die het op regelmatige tijdstippen omhoog pompt en over de geveltuin verdeelt. Het water sijpelt daar langzaam naar beneden en wordt onderweg gezuiverd. Een gootje onderaan de gevel vangt dat gezuiverde water opnieuw op. Daarna gaat het naar een tweede tank in de garage die het oppompt naar de toiletten, waar het als spoelwater dient.”

Heel wat voordelen

De bedoeling is om het systeem op termijn voor iedereen beschikbaar te stellen. “Tijdens het proefproject testen we vooral uit hoeveel vierkante meters geveltuin we nodig hebben om het volume grijs water per persoon te zuiveren”, vervolgt prof. Rousseau. “De gevel in Gent kost 5.000 à 6.000 euro, wat ongeveer overeenkomt met 200 tot 300 euro per m².” Voor die prijs haal je heel wat voordelen in huis: de gevel zuivert niet alleen je afvalwater, maar zorgt ook voor extra isolatie, vangt fijn stof op en vermindert het effect van hittegolven.

Het hele jaar door

Bovendien vergt de muurtuin amper onderhoud. “Afhankelijk van de soort planten, knip je ze best om de één à twee jaar wat bij”, zegt prof. Rousseau. “Ook in de winter hoef je je er niet veel van aan te trekken. We selecteren planten die het hele jaar door groen blijven, maar houden ook rekening met de zonoriëntatie van de gevel. De pompen zelf moet je een keer per jaar laten nakijken door een specialist.” De bedoeling is dat professionals zowel het onderhoud als de plaatsing van het systeem voor hun rekening nemen. Het systeem is geen muur op zich, maar wordt vastgemaakt aan je bestaande gevel.

