“Een gelijkaardig huis als dat van ons werd voor 600.000 euro op de markt gezet”: maar is de woning van Serge en Edith evenveel waard?

De reactie van de eigenaars

“Vorig jaar werd vlakbij een gelijkaardige woning verkocht. Ze had een extra verdieping, maar wel een slaapkamer minder. De werkelijke verkoopprijs kennen we niet, maar de vraagprijs bedroeg toen 600.000 euro. Met dat bedrag in het achterhoofd konden we ons wel een bepaald idee vormen van hoeveel ons huis waard zou zijn. Dat blijkt ook in de lijn te liggen met de bevindingen van de makelaar, dus we zijn zeker niet ontevreden”, vertelt Serge Puttemans. Een verkoop is vandaag niet aan de orde. “Onze kinderen zijn al het huis uit, maar wij hebben het hier nog prima naar onze zin. We sluiten niet uit dat we op termijn naar het buitenland verhuizen. In dat geval zijn we nog niet of we de woning dan zullen verkopen of verhuren.”