Een EPB-verslag laten opmaken? Zoveel kost het je Redactie

21 augustus 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Als je bouwt of grondig renoveert, moet je een EPB-verslaggever inschakelen. Die zorgt ervoor dat jouw project in orde is met de energetische eisen. Maar wat betaal je voor een EPB-verslaggever? Als je bouwt of grondig renoveert, moet je een EPB-verslaggever inschakelen. Die zorgt ervoor dat jouw project in orde is met de energetische eisen. Maar wat betaal je voor een EPB-verslaggever? Bouwsite Livios zocht het uit.

Omvang takenpakket

“Niet elke EPB-verslaggever biedt dezelfde service”, vertelt Jorn Van Herck, afdelingshoofd EPB bij studiebureau Enerdo. “Wettelijk gezien komt hij of zij twee keer in actie om een verslag op te maken: één keer voor de werken en één keer erna. Ik ben van mening dat een EPB-verslaggever tegenwoordig meer moet doen dan een verslag opmaken”, zegt Van Herck. “Een bouwheer heeft nood aan gespecialiseerd advies tijdens de werken, maar ook achteraf bij de aanvraag van premies. Voor dit extra advies moet je uiteraard bijbetalen, al verdien je dit in de meeste gevallen snel terug.”

“Steeds meer EPB-verslaggevers bieden ook diensten aan die onlosmakelijk verbonden zijn met hun verplicht takenpakket, zoals de ventilatieverslaggeving of de luchtdichtheidsmeting (blowerdoormeting). Als je deze diensten laat uitvoeren door je verslaggever, vermijd je extra kosten die een externe partij aanrekent voor het opvragen van de nodige info bij de EPB-verslaggever.”

Nieuwbouw versus renovatie

Dit is de grootste kostenbepaler. “Bij een nieuwbouw komt véél meer kijken. De EPB-eisen zijn een pak uitgebreider. Voor een verbouwing ben ik een kleine dag bezig, een nieuwe woning neemt makkelijk twee dagen in beslag. Dat betekent dubbel zoveel werkuren.”

Tijd om prijzen te plakken: “Reken voor een kleine renovatie op 650 euro en voor een nieuwe woning of ingrijpende energetische renovatie op 950 euro, exclusief btw”, vertelt Van Herck. “Dit zijn gemiddeldes. Er zijn verslaggevers die zich houden aan het minimumpakket en daardoor aan een scherpere prijs werken.”

Bouwknopen: A, B of C?

Nog een kostenbepaler: hoeveel tijd steekt je verslaggever in de bouwknopen? Dat zijn - kort samengevat - de cruciale aandachtzones voor je isolatie. Hoe meer rekenwerk hij of zij hiervoor uitvoert, hoe lager je E-peil. Je hebt de keuze tussen optie A (zeer uitgebreid), B (de gulden middenweg) en C (beperkt). “Voor particuliere nieuwbouwprojecten is B de standaardkeuze”, verduidelijkt Van Herck. “Optie A zorgt al gemakkelijk voor een verdubbeling van het gemiddelde prijskaartje tot zo’n 1.600 euro. En dat terwijl het vaak niet eens zo’n groot voordeel oplevert.”

Architect als EPB-verslaggever?

De laatste factor die het prijskaartje beïnvloedt. Uit een enquête van enkele jaren geleden bleek dat architecten meer aanrekenen dan een externe EPB-verslaggever. We citeren: “Wat de vergoeding van de EPB-verslaggeving betreft, valt het op dat architecten die er zelf voor instaan, gemiddeld 10 tot 20% hogere bedragen innen dan wanneer er een externe verslaggever wordt ingeschakeld.”

Lees ook op Livios.be:

Wil je een EPB-boete vermijden? Dit zijn de 5 sleutelmomenten

De grootste fouten bij dakisolatie

EPB-regelgeving: aan welke eisen moet je woning voldoen?

Bron: Livios