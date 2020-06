Een eigen woning met een beperkt budget? Zo kan je betaalbaar wonen Redactie

10 juni 2020

11u00

Een eigen woning is vaak een hele uitdaging met de vastgoedprijzen van tegenwoordig. Zeker nu je steeds meer eigen inbreng nodig hebt voor een woonlening. Toch zijn er bepaalde formules die je kunnen helpen om je woondroom waar te maken. Bouwsite Livios lijst er 5 voor je op.

1. Traditionele woning met een gunstige (sociale) leenformule

Droom je van een traditioneel huis of appartement? Dan is een betaalbare lening een must. Vraag daarom bij zoveel mogelijk banken naar de voorwaarden, want die kunnen meer van elkaar verschillen dan je denkt. Zorg bovendien dat je hen goede adelbrieven kan voorleggen: een stabiel inkomen is een grote factor, maar een familielid dat borg wil staan als garantie kan ook nooit kwaad. Krijg je de banken toch niet overtuigd? Dan loont het zeker de moeite om het aanbod sociale woonleningen van de Vlaamse overheid te bekijken. Die tarieven zijn vaak gunstiger voor singles en eenoudergezinnen. Lees hier waarom het nu een goed moment is om een lening af te sluiten.

Enkele tips:

- Hou tijdens de huizenjacht ook rekening met de onderhouds-, verwarmings- en toekomstige verbeteringskosten van de woning die je in gedachten hebt. Anders kom je ondanks een betaalbare hypotheek misschien toch nog in de problemen.

- Bekijk of je een eventuele overbodige kamer kan verhuren. De bank kan die inkomsten meetellen in de berekening van je maandelijkse aflossing.

- Heb je al een lening lopen en kom je er onverwacht alleen voor te staan? Bekijk dan zeker of je je hypotheek kan herfinancieren. Zo moet je maandelijks misschien minder aflossen.

- Kijk of je in aanmerking komt voor de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen. Die biedt je tien jaar lang financiële bescherming tegen ongewild inkomensverlies als je een woonlening afbetaalt.

2. Hamsterhuren

Heb je al ooit gehoord van hamsterhuren? Het concept is simpel: je huurt een huis met optie tot koop die je kan lichten tot een bepaald aantal jaar na het begin van je huurcontract. Zowel de huur- als uiteindelijke verkoopprijs leg je op voorhand vast. Als je beslist om het huis te kopen, mag je de huurgelden die je al betaalde van de prijs aftrekken. Zo heb je wat meer tijd om te sparen zonder dat je geld verliest aan huur en woon je toch al meteen in je toekomstige eigen stekje. Let er wel op dat je de koopoptie niet zomaar laat vervallen.

3. Community Land Trusts

Community land trusts (CLT) zijn specifiek in het leven geroepen voor gezinnen met een lager of maar één inkomen. Hoe het werkt? Jij koopt het huis, maar niet de grond waarop de CLT het heeft gebouwd: daar betaal je elke maand een klein huurbedrag voor. Omdat de koopprijs daardoor wel een pak lager ligt, hoef je minder te lenen bij de bank en heb je ook niet zoveel eigen inbreng nodig. Omgekeerd is niet de volledige prijsmeerwaarde voor jou als je het huis terug verkoopt. Maar zolang je er woont, ondersteunt de CLT je bij de financiering en het onderhoud.

4. Tiny house (en andere alternatieve woonvormen)

Het belangrijkste kenmerk van een tiny house? De beperkte oppervlakte natuurlijk. Toch geniet je er van hetzelfde wooncomfort als in een traditionele woning, en dat terwijl je voor zo’n duurzaam en compact ontwerp veel minder betaalt. Ideaal voor singles, jonge koppels of eenoudergezinnen met één of twee jonge kinderen. Hou er wel rekening mee dat wonen in zo’n kleine ruimte niet voor iedereen is weggelegd. Ook voor een stekje in sommige cohousingprojecten heb je wat minder budget nodig: je beschikt dan over een aantal privé- en gedeelde ruimtes, waaronder een tuin. Bekijk hier de regels rond Tiny Houses in België.

Tip: Overweeg je een alternatieve woonvorm? Probeer dan op voorhand een keer uit te testen of het wel echt iets voor jou is. Als je het alleen voor je budget doet, hou je het waarschijnlijk niet vol.

5. Modulaire woonunit(s)

Een geprefabriceerde woonunit is niet alleen veel sneller af, maar vaak ook goedkoper dan een traditionele nieuwbouwwoning. Als single of alleenstaande ouder heb je meestal genoeg aan één module. De oppervlakte kies je bovendien zelf, dus daarin heb je ook nog heel wat marge. Komt er toch een nieuwe liefde in je leven of worden je kinderen wat ouder? Dan kan je eventueel een module bijplaatsen op of naast de jouwe. Dat is een extra investering, maar het geld ben je niet kwijt: zodra je de module niet meer nodig hebt, kan je die weer verkopen of verhuren.

Tip: Wil je liever huren dan kopen? Ook dat lukt goedkoper dan op de gewone markt. Je kan bijvoorbeeld aankloppen bij een antikraakfirma.

