Een eeuwig groen gazon zonder maaien? Vijf fabels over kunstgras doorprikt

LiviosGenoeg van gras maaien? Maar wil je in de zomer toch een fris, groen gazon? Dan kan je opteren voor kunstgras. Maar is dat wel altijd een goed idee? Bouwsite Livios legt vijf geruchten over kunstgras voor aan Nicolas Pinazo van Ecograss.

1. Door kunstgras kan er geen water meer in de bodem trekken

Kunstgras is geen ondoordringbare mat die op je tuin gelegd wordt. “Kunstgras heeft veel onzichtbare gaten”, vertelt Pinazo. “Je ziet natuurlijk de grassprieten, maar daaronder zit een nagebootste wortelzone met geperforeerde gaten die een diameter van 2 centimeter hebben.” Op die manier kan regenwater dus doordringen in de bodem, net zoals bij een natuurlijk gazon. “Meer zelfs, water kan in de bodem dringen met een snelheid van 4 liter per minuut per vierkante meter. De grasmat zal dus niet onder water komen te staan.”

Kunstgras wordt niet zomaar op de aarde gelegd, maar wel op een waterdoorlatende onderlaag. “Laat die onderlaag zeker niet weg met het idee om regenwater sneller te laten doorstromen. Die laag is namelijk essentieel om mieren, mollen en andere diertjes tegen te houden en zorgt ervoor dat de grasmat mooi effen ligt”, verduidelijkt Pinazo nog.

2. Kunstgras bevat schadelijke stoffen

“Kunstgras wordt onderworpen aan zeer strenge schadelijkheidstesten bij een controleorgaan en gecertificeerd volgens de Europese EN-normen. Dat zijn dezelfde normen waaraan ook bijvoorbeeld kinderspeelgoed moet voldoen”, zegt Pinazo. “Het is wel zo dat niet elk kunstgras op de markt de EN-certificering behaalt. Je moet als klant dus wel opletten welk kunstgrasmerk je aankoopt en nagaan of het kunstgras gecertificeerd is.”

3. Kunstgras ziet er nep uit

Het uitzicht van kunstgras houdt mensen tegen om een kunstmatig gazon te overwegen, maar die zorgen zijn onterecht. “Vroeger zag kunstgras er veel nepper uit dan vandaag. Bepaalde merken hebben grote vorderingen gemaakt en produceren ontzettend natuurgetrouwe kunstgrasmatten”, verduidelijkt Pinazo. “Wij werken bijvoorbeeld met grasmatten die gekrulde vezels hebben in plaats van rechte vezels. Elke vezel krijgt dan een eigen groeirichting, net zoals echte grassprieten dat hebben.”

4. Van kunstgras krijg je brand- en snijwonden

Ouders hoeven zich geen zorgen te maken wanneer hun kinderen op kunstgras spelen. “Je zal zeker geen brand- of snijwonden krijgen wanneer je op kunstgras valt”, stelt Pinazo gerust. “Een kunstgrasmat dempt een val zelfs uitstekend. De grassprieten zijn allesbehalve scherp en brandwonden zijn onmogelijk.”

5. Kunstgras is duur

“Kunstgras is natuurlijk wel een stuk duurder dan gras zaaien of echte grasmatten uitrollen”, geeft Pinazo toe. “Kwalitatief kunstgras is inderdaad duur, maar daar zijn redenen voor.”

Pinazo legt uit dat er veel arbeidsuren aan te pas komen om een grasmat van kunststof te leggen. Daarnaast vergen de materialen voor de onderlaag de nodige investering. En ook het kunstgras zelf is niet goedkoop. “Voor een kunstgrasmat van goede kwaliteit betaal je tussen de 30 en 50 euro per vierkante meter”, verduidelijkt Pinazo. “Kies je voor goedkoop kunstgras, dan is het van lagere kwaliteit en zal het er minder realistisch uitzien.”

Maar er moet ook een kanttekening gemaakt worden. “Een gazon van kunstgras aanleggen is een eenmalige investering voor de komende twintig jaar”, vertelt Pinazo. “Je hoeft geen grasmaaier of benzine aan te kopen, in tegenstelling tot wanneer je voor een echte grasmat kiest. Je verliest geen tijd met maaien, je hoeft het gazon niet te bemesten en in de zomer maak je je geen zorgen over een dor gazon. Een echt gazon is moeilijk het hele jaar door in dezelfde, perfecte conditie te houden.”

In bepaalde gevallen is onderhoudsvriendelijk kunstgras bovendien extra interessant. “Wil je gras leggen rond een zwembad bijvoorbeeld, of laat je gezondheid het niet langer toe om de tuin te onderhouden, dan is kunstgras een fantastische oplossing”, sluit Pinazo af.

