Een draadafsluiting plaatsen? Dit is het volledige kostenplaatje

11 maart 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Wil je je tuin afschermen tegen nieuwsgierige blikken? Of heb je net gebouwd en zoek je nog naar een geschikte afsluiting? Er zijn heel wat soorten draadafsluitingen. Maar welk budget moet je daarvoor voorzien? Wil je je tuin afschermen tegen nieuwsgierige blikken? Of heb je net gebouwd en zoek je nog naar een geschikte afsluiting? Er zijn heel wat soorten draadafsluitingen. Maar welk budget moet je daarvoor voorzien? Bouwsite Livios vroeg het aan Ingrid Lassuyt van Betafence.

Bij de traditionele draadomheiningen maken we vooral het onderscheid tussen draadgaas op rol en draadpanelen. Ook schanskorven en gevulde wanden behoren tot deze familie, maar die laten we in dit artikel buiten beschouwing. Alle prijzen die we hier meegeven, zijn per lopende meter. Inclusief tuingaas of panelen, palen, toebehoren en btw. De plaatsingskosten geven we ook mee.

De kostenbepalers

De prijzen per lopende meter variëren naargelang de hoogte. Hoe hoger de omheining, hoe hoger de prijs natuurlijk. “Een veel gevraagde hoogte is 1m23. En ook omheiningen van 1m73 zijn populair. Deze geven meer privacymogelijkheden. Bovendien mag je in veel verkavelingen niet hoger dan 1m80 gaan met je omheining”, merkt Ingrid Lassuyt op. We gaan uit van prijzen voor deze twee hoogtes. Buiten de hoogte, bepalen ook deze elementen de prijs.

1. Stevigheid / vormvastheid

De sterkte van de omheining hangt af van de grootte van de mazen en van de dikte en kwaliteit van de gebruikte draden.

2. Personalisatiemogelijkheden

Mag het basic zijn voor jou? Of heb je toch liever een exclusiever design? Hoe meer je je omheining op maat wil samenstellen, hoe duurder het totaalplaatje.

3. Privacy

Moet een omheining meer voor je zijn dan een afbakening en bijvoorbeeld ook inkijk vermijden? Dan bestaan ook hier goedkopere en duurdere oplossingen naargelang de afwerking. Een tip van Ingrid Lassuyt: “Privacy toevoegen aan je omheining betekent dat je als het ware een muur optrekt. Zorg dus voor een stevige afrastering die de windkracht kan weerstaan. Kies je voor begroeiing? Dan is geweven gaas (in ruitvorm) een goede oplossing door zijn veerkracht. Zorg in zo’n geval dan wel voor een bovenbuis voor extra stevigheid. Maar ook stevige panelen zijn hiervoor geschikt.”

4. Functie

Moet een omheining enkel je tuin begrenzen? Of moet deze vooral ongewenste gasten buitenhouden en uitbrekers zoals kinderen en huisdieren binnenhouden?

5. Kleur

Ook dit is een kostenbepaler, zij het minimaal: “Dit verschil ligt op 1,5 of 2 euro per lopende meter.”

6. Poortje

In veel gevallen heeft een omheining minstens één poortje nodig. Afhankelijk van de hoogte en of je voor enkele of dubbele draaipoorten kiest, gaat ook hier de prijs omhoog. “Onze adviesprijzen voor enkele poortjes met gaasvulling of paneelvulling liggen tussen de 300 en 480 euro per complete poort van zo’n 1m25 hoog. Voor een poort van rond de 1m75 ligt de prijs tussen de 440 en 550 euro. Bij dubbele draaipoorten liggen de prijzen ongeveer dubbel zo hoog, afhankelijk van de breedte en uitvoering.

7. Accessoires

We hebben het hier over de kwaliteit van het palensysteem, de ophanging en bevestiging van het tuingaas of de panelen. Ook hier bestaan variaties en speciale systemen die bijvoorbeeld zorgen voor een eenvoudigere installatie.

8. Plaatsing

“We raden altijd aan om met een betonnen fundering te werken voor je omheining”, benadrukt Lassuyt. “Je hebt dan wel langere palen nodig. De plaatsingskost voor een tuingaasomheining van 2 meter hoogte ligt gemiddeld op 15 euro per lopende meter, exclusief btw. Inclusief btw komt dat op 18,15 euro. Voor panelen is dat 21 à 24 euro per lopende meter, of 25,41 à 29,04 euro inclusief 21% btw. De plaatsingskosten zakken naarmate je omheining lager wordt, maar de grootste kost zit in het betonneren en het installeren.” Lees hier hoe je zelf een draadafsluiting plaatst.

Draadgaas op rol: vanaf 14 euro per lopende meter

“Een omheining is meer een investering op langere termijn. Tuingaas op rol is wel goedkoper dan draadpanelen”, zegt Ingrid Lassuyt. Daar ligt de prijs tussen 14 à 17 euro per lopende meter voor een omheining van ongeveer 1m25, zonder bovenbuis. Ga je richting 1m80, dan liggen de prijzen rond de 20 à 25 euro per lopende meter (ongeveer 32 euro met bovenbuizen). Zelf dit systeem installeren, kost wel wat meer moeite: “Je hebt meer toebehoren nodig dan bij draadpanelen en je moet de draad toch flink opgespannen krijgen”, besluit Lassuyt.

Draadpanelen: vanaf 45 euro per lopende meter

Draadpanelen zijn eenvoudiger te plaatsen, want ze zijn stevig op zichzelf. Maar die stevigheid verklaart ook mee de hogere prijs. Voor een omheining met dubbele draad in de 3D-plooi in de categorie 1m25 betaal je ongeveer 45 euro per lopende meter. Richting 1m70 wordt dat ongeveer 60 euro. “Breng je hier bijvoorbeeld nog houten of pvc-latjes op aan voor extra privacy, dan loopt de prijs ongeveer op tot het dubbele. Latjessystemen bestaan ook voor draadgaas, maar voor ons is een stevige basis belangrijk om een optimaal effect te verkrijgen.”

Voorbeeld

Met bovenstaande informatie kan je al een voorzichtig rekensommetje maken. Stel: je wil de eerste jaren na een zwaar bouwavontuur overbruggen met draadgaas. Je kinderen en huisdier moeten veilig kunnen spelen en rondrennen. En je wil toch voor de nodige privacy kunnen zorgen, dus het wordt een omheining van ongeveer 1m80 hoog. Je tuingrens is 40 lopende meter groot (= 39 meter + een poort van een meter breed). Dan kan je tellen op ongeveer:

- Draadgaas (inclusief palen en toebehoren): gemiddeld 22 euro per lopende meter = 880 euro

- Enkelvoudig poortje (inclusief toebehoren): gemiddeld 480 euro

- Plaatsing door een vakman: 15 euro per lopende meter = 726 euro

Het totale prijskaartje (door professional): 2.086 euro

Het totale prijskaartje (zelf geplaatst): 1.360 euro

Vergeet niet dat het hier om richtprijzen (incl. btw) gaat. Informeer je altijd goed over de verschillende prijzen op de markt en vergelijk geen appels met peren, want er bestaan duidelijke verschillen in kwaliteit.

