Een donker zeefdrukatelier werd een patiowoning vol licht voor Philippe en Eva

Eigenlijk zocht Philippe een pand voor zijn architectenbureau, toen hij een zeefdrukatelier vond achter een rijhuis in Ledeberg. Het was te klein voor zijn bureau, maar bood heel wat mogelijkheden als eigen huis. Kijk met bouwsite Livios mee binnen in deze knappe renovatie vol zonlicht.

Twee jaar na de aankoop van hun zeefdrukatelier konden Philippe en Eva hun intrek nemen in een lichte loft met voldoende ruimte, ook voor hun dochtertje dat inmiddels geboren was. Al die tijd woonden ze in één van de tweeslaapkamerappartementen boven het atelier, die het koppel mee aankocht. Van het jaar dat het huurcontract voor de zeefdrukker nog liep, maakten ze volop gebruik om de bouwaanvraag in te dienen en de plannen voor het huis uit te tekenen.

Slimme ingreep

Het zeefdrukatelier van 240 m2 was volledig volgebouwd, tegen alle perceelgrenzen aan. Het gedeelte dat niet onder de hoofdbouw met de twee appartementen zat, was in slechte staat en had een bric-à-brac dakstructuur. Het werd nagenoeg volledig afgebroken op enkele structurele elementen na, zoals kolommen en balken.

Volledig scherm De rechthoekige patio, die zuidwest gericht is, grenst aan de grote tuin van de achterburen. © GAFPA / Luc Roymans

Philippe besloot om het nieuwe dak een andere vorm te geven en niet overal tot aan de grens met de buren door te trekken. Hij liet aan de ene kant een scherpe driehoek vrij, aan de andere een rechthoek en creëerde zo twee patio’s die licht binnentrekken in het voormalige zeefdrukatelier. De driehoek creëert een restruimte, die vooral bedoeld is om de oostenzon binnen te laten, voor de aangrenzende badkamer. Met de schuifdeuren open lijkt het wel alsof je buiten staat te douchen. Er is ook net genoeg plaats voor wat planten en een tafeltje met stoel voor koffie in de ochtendzon.

De rechthoekige patio, die zuidwest gericht is, is ruimer en grenst aan de grote tuin van de achterburen. Nog meer groen vind je op het groendak van de loft, waarvan de huurder van het appartement volop geniet.

Zuivere ruimte

Door die ingreep kon Philippe binnenin een zuivere rechthoek maken. De lichte wanden konden er gemakkelijk verwijderd worden, net zoals vier lichtere kolommen. Andere zwaardere elementen zoals een betonnen wand en een betonnen kolom liet hij staan omdat hij daar verder op kon aanwerken. Er kwam een houten structuur met twee kloeke moerbalken in een T-figuur waarop een lichtere roostering aantikt. Die twee houten moerbalken dragen het dak en worden op hun snijpunt gesteund door een nieuwe ronde betonkolom.

De detaillering van de dakrand geeft extra hoogte aan de schrijnwerkgevels en laat de roostering uitrafelen naar de patio’s, waardoor de ruimte visueel volledig uitloopt in de buitenruimte en er in deze vrij hoge ruimte nog meer daglicht binnenvalt.

Volledig scherm Philippe voorzag een houten constructie met twee kloeke moerbalken in een T-figuur waarop een lichtere roostering aantikt. © GAFPA / Luc Roymans

Eenduidig materialengebruik

De wanden die grenzen aan de patio’s zijn integraal beglaasd, net zoals de garagepoort. De grote raampartijen met hoge aluminium schuiframen zorgen voor een verruimend effect en visueel contact met de buitenruimte.

Tegen de bestaande wanden en scheidingsmuren met de buren en ook voor de binnenwanden waarmee de masterbedroom en de badkamer in de loft afgebakend werden, kwam een steen uit cellenbeton, met akoestische en thermische isolatie. Ook esthetisch geeft de steen een bepaald cachet. Met dit interessant materiaal, dat je ook als afwerking kan gebruiken, combineer je fris wit met textuur.

Volledig scherm © GAFPA / Luc Roymans

Duurzaam verbouwen

Voor Philippe is duurzaam verbouwen in de eerste plaats goed nadenken over wat je wegneemt of toevoegt. Ook hier werd wat niet goed genoeg was verwijderd, zoals het dak. Maar de oude vloer van het zeefdrukatelier, een rode betonplaat, mocht blijven. Zo was het niet nodig om de site uit te graven en moest er amper beton worden aangevoerd. Binnenin werd hij gebruikt om in opbouw te gaan en kreeg hij, naast isolatie, een polybeton als vloerafwerking.

In de buitenruimtes bleef de originele rode ateliervloer behouden, maar Philippe voorzag hier en daar klokgaten en een driehoek als zones voor aanplantingen. Een regenput was niet mogelijk vanwege de dichtbebouwde context, maar zonnepanelen, vloerverwarming en een warmtepomp wel. Het groendak zorgt voor voldoende buffering, infiltratie en water om bijvoorbeeld de planten te gieten. Zo werd deze renovatie een verhaal van behouden waar kon en vernieuwen waar nodig, met aandacht voor licht, openheid en duurzame oplossingen.

