Een deel van dit huis staat op wieltjes om zon of schaduw te brengen Bjorn Cocquyt

28 augustus 2019

10u07 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke week een waanzinnige woning. Deze week is dat een villa in Polen die voor een deel op wieltjes staat.

We kunnen er van meespreken deze zomer: wie geen zonwering heeft, ziet tijdens een hittegolf de temperatuur in huis onaangenaam hoog oplopen. Daar hadden de bewoners van deze Poolse villa geen zin in en daarop kwam hun architect met een wel heel opmerkelijk idee op de proppen.

(lees verder onder de foto’s)

Hij bouwde tegen het huis een overdekt terras met een bijzondere eigenschap. Op warme dagen gebeurt er niets en houdt de constructie de zon uit de leefruimte. Bij minder mooi weer rolt het terras de andere kant op, in de richting van de wellness, zodat er nog altijd veel licht binnenvalt in de woonkamer. Dankzij het verrolbare terras genieten de bewoners ‘s winters ook van zon in huis.