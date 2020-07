Een dampkap aan je plafond of in de kookplaat: zo maak je de keuze Redactie

24 juli 2020

11u34

Bron: Livios 0 Livios Een dampkap kiezen is niet de makkelijkste beslissing. Ga je voor een plafonddampkap of een dampkap in je kookplaat? Een dampkap kiezen is niet de makkelijkste beslissing. Ga je voor een plafonddampkap of een dampkap in je kookplaat? Bouwsite Livios zet voor jou op een rijtje waar je overal rekening mee moet houden.

Mensen twijfelen vaak tussen een plafonddampkap of werkbladafzuiging. “Werkbladafzuiging is de laatste jaren aan het boomen”, vertelt Julie Cottyn van Novy. “Men gaat er altijd vanuit dat dampen omhoog gaan en dat je dus beter een plafonddampkap kan kopen. Maar een dampkap die uit je kookplaat omhoog komt, kan even efficiënt dampen opvangen omdat de afzuigtoren dezelfde hoogte heeft als je kookpotten. Dus vooraleer de damp omhoog kan stijgen wordt die omgebogen richting de geïntegreerde afzuigtoren, waar ze ook meteen wordt afgezogen.”

Designkeuze

Een dampkap kiezen is vooral een persoonlijke keuze, maar je moet ook kijken of het op technisch vlak mogelijk is. “Het eerste wat ik aan mensen vraag is wat hun voorkeur is op visueel vlak”, zegt Julie. “We kijken dan of dit technisch haalbaar is en of deze dampkap ook mooi past bij hun keukenopstelling. Het design speelt minstens een even grote rol als de performantie van de dampkap. Beiden zijn performant, maar in hun specifieke toepassing. Een kookplaat met afzuiging is eigenlijk gewoon een andere techniek die inspeelt op de visuele rust en op die van kleinere en/of meer open keukens. Een plafonddampkap zal wel stiller zijn, gezien de kookdampen van nature stijgen en dus ook efficiënter met een lager vermogen afgezogen kunnen worden.”

Zichtbaar of onzichtbaar

Heb je een kookeiland en wil je maximaal zicht op je tuin of woonkamer? “Beide dampkappen zijn dan mogelijk”, vindt Julie. “Bij werkbladafzuiging verdwijnt de afzuigtoren volledig in de kookplaat als hij niet in gebruik is, terwijl een plafonddampkap, weliswaar subtiel, zichtbaar blijft.”

Keuze kookplaat

“Bij een kookplaat met afzuiging liggen de specificaties en zones van de kookplaat al vast, terwijl je bij het kiezen van een plafonddampkap nog een vrije keuze hebt in het type kookplaat, bijvoorbeeld gas of inductie, het aantal zones en de functies”, legt Julie uit.

Afvoer naar buiten of recirculatie?

Beide dampkappen kunnen voorzien worden van een afvoer naar buiten of met recirculatie. “We merken dat meer dan één derde van onze toestellen met recirculatie worden uitgevoerd. Dit komt omdat er meer en meer woningen voorzien worden van een ventilatiesysteem en de afvoer van binnenlucht het systeem ontregelt”, vertelt Julie. “Met recirculatie worden de kookdampen binnenshuis gereinigd en terug in de woning gebracht.”

Kies je voor een afvoer naar buiten? “Hou dan altijd rekening met je buiswerk. Hoe korter je buiswerk, hoe beter je afvoer. Werkbladafzuiging wordt meestal met recirculatie uitgevoerd, zodat er geen buiswerk nodig is naar buiten, aangezien dit bij een eilandopstelling niet altijd evident is.”

Aandachtspunt: hoogte plafond

Een belangrijk aandachtspunt is de hoogte van je plafond. “Een plafonddampkap is mogelijk als er maximaal een ruimte van 1,60 meter tussen je werkblad en plafond is. De dampkap moet ook altijd breder zijn dan je kookplaat, want de dampen waaien breder uit naar boven toe. Is je plafond hoger? Dan moet je noodzakelijk een vals plafond installeren, wat extra kosten met zich meebrengt. In zo’n geval kan werkblafzuiging een ideale oplossing zijn.”

Ruimteverlies

Zowel bij een plafond- als werkbladdampkap verlies je ruimte. “In je dampkap zit natuurlijk een motor die plaats in beslag neemt. Bij een plafonddampkap verlies je standaard zo’n 30 cm. Heb je die ruimte niet en wil je een minimaal vals plafond? Dan kan de motor er ook afgenomen worden en bijvoorbeeld in de berging geplaatst worden of je kan kiezen voor een platte motor”, legt Julie uit. “Bij een werkbladdampkap met achteraan een afzuigtoren verlies je een minimale ruimte waardoor je lades minder diep zijn. Bij een model waarbij de afzuigtoren centraal staat, verlies je de ruimte van je eerste besteklade.”

Verlichting

Een ander aandachtspunt is de verlichting. “Bij een plafonddampkap heb je het gemak dat er standaard verlichting voorzien is. Dit is niet het geval bij werkbladafzuiging. Hou hier dus rekening mee bij het opstellen van je lichtplan. Kies je voor werkbladafzuiging, dan heb je alle vrijheid in de keuze van je lichtplan. Je kan boven je kookplaat inbouwspots voorzien of zelfs een opvallend verlichtingsarmatuur”, adviseert Julie. De juiste verlichting in je keuken? Volg deze tips.

Onderhoud

Elke dampkap heeft een vetfilter. “Die bestaat uit een aantal laagjes en zit in je plafonddampkap of afzuigtoren. Voor een goede werking van je toestel moet je deze filter om de één à twee maanden reinigen. Je kan hem gewoon in je vaatwasser steken.”

“Indien je kiest voor recirculatie dan zit de recirculatiefilter bij de plafonddampkap in een inbouwbox in je plafond. Bij een kookplaat met afzuiging bevindt de filter zich in een box in de plint van je eiland. De recirculatiefilter heeft een levensduur van drie tot vijf jaar, afhankelijk van hoeveel je kookt. Daarna moet je hem vervangen.”

Prijs

Is er een groot prijsverschil tussen beide dampkappen? “Hou er rekening mee dat je bij een werkbladafzuiging altijd een kookplaat en dampkap in één koopt”, merkt Julie op. “Je koopt dus eigenlijk één toestel met twee functies. Vandaar dat werkbladafzuiging op het eerste zicht altijd duurder zal lijken. Maar als je dan de prijzen bekijkt van een dampkap en een aparte kookplaat, kom je ongeveer op hetzelfde neer. Zeker als je de kost voor een vals plafond in dit geval kan vermijden.” Bekijk hier het prijsverschil tussen beide dampkappen.

