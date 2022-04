Een comfortabele slaapkamer inrichten? Johny uit 'Huis Gemaakt' geeft enkele tips

De slaapkamer is misschien wel de meest intieme en persoonlijke ruimte in huis. Ze dient om tot rust te komen, maar die invulling verschilt voor iedereen. Voor de ene volstaat een goed bed, terwijl de andere aandacht schenkt aan een knusse omgeving met extra accessoires en decoratie, bijzonder behang, een zithoekje… Ongeacht je behoefte of stijl, zorg er in ieder geval voor dat comfort primeert in je slaapkamer. Sta daarom zeker stil bij onderstaande aandachtspunten.



Wil jij jouw slaapkamer herinrichten? Met deze praktische tips maak je van je slaapkamer een oase van rust.

Maak op voorhand een duidelijk plan

Denk eens na hoeveel schakelaars en stopcontacten je slaapkamer nu telt, en hoeveel elektrische apparaten. Het antwoord op het eerste deel van de vraag is waarschijnlijk een schakelaar aan de deur en één of hoogstens twee stopcontacten. Het antwoord op deel twee is een veelvoud daarvan: nachtlampjes, wekkerradio, gsm-lader, televisie… Renoveer je je slaapkamer, hou hier dan alvast rekening mee.

• Voorzie voldoende stopcontacten en dat op de juiste plek. Denk dus op voorhand goed na waar je bed zal komen te staan.

• Plaats aan weerskanten van het bed ook een schakelaar die het centrale lichtpunt bedient. Zo hoef je je bed niet uit om het licht uit te doen.

• Laat eventueel al een aansluiting voorzien voor een televisietoestel. Het kost je niets extra en je zal achteraf niet moeten gaan boren of slijpen.

Volledig scherm Voorzie voldoende stopcontacten op de juiste plek. Denk op voorhand dus goed na waar je bed komt te staan. © VTM

Zet je raam open

Het is belangrijk dat je je slaapkamer goed verlucht. Tijdens het slapen produceren we immers veel vocht en ’s ochtends ligt de CO2-concentratie een stuk hoger. Zeker wanneer je met de ramen dicht slaapt. Om problemen te vermijden, zet je de ramen overdag best even wagenwijd open. Twee keer per dag 10 à 15 minuten verluchten volstaat. In de winter verlies je op die manier bovendien minder warmte dan wanneer je je ramen langere tijd op kiepstand laat staan.

Vervang je de ramen in de slaapkamer, zorg er dan voor dat minstens één vleugel open kan, dat vergemakkelijkt ook het onderhoud. Voorzie de ramen verder alvast van roosters, zelfs al ben je niet meteen van plan een ventilatiesysteem te installeren.

Zijn je ramen aan vernieuwing toe? Lees hier hoe je kosten kan drukken door alleen het glas vervangen

Extra tip

Als je een ventilatiesysteem laat plaatsen, wordt de slaapkamer beschouwd als een ‘droge’ ruime, waar verse lucht de woning binnenkomt (via roosters of mechanisch). Om het echt comfortabel te houden, kan je overwegen om ook extractie te voorzien in de slaapkamer. Zo zal de vervuilde lucht ter plekke worden afgevoerd.

Meer tips van bouwopzichter Johny? Kijk hier mee achter de schermen van het programma ‘Huis Gemaakt’

Lees ook op Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.

Bron: Livios