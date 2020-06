Een carport plaatsen: denk hier eerst over na Redactie

19 juni 2020

11u00

Ben je op zoek naar een budgetvriendelijk alternatief voor een garage? Dan is een carport een goede oplossing. Weet je niet goed waar je best allemaal rekening mee houdt bij het kiezen van een carport? Bouwsite Livios lijst voor jou enkele aandachtspunten op voor een weloverwogen beslissing.

Eén van de belangrijkste argumenten om voor een carport te kiezen, is wellicht het prijskaartje. Je moet immers geen of minder geld uitgeven aan het ontwerp, de funderingen, het metselwerk, de isolatie en de poort dan bij een garage. Bovendien neemt een carport minder licht weg, is er meer ruimte om in en uit de auto te stappen en om te manoeuvreren met je fiets. Bekijk hier het prijskaartje.

18 of 36 m²

Wil je een carport voor één wagen? Dan heb je zo’n 18m² plaats nodig (6m lang op 3m breed). Je wagen past daar perfect in en je hebt nog voldoende beweegruimte. Voor twee wagens zit je met 36 à 40 m² ruim genoeg. Opgelet: blijf onder de 40m², anders heb je een bouwvergunning nodig. Blijf je onder de 40m²? Vraag voor de zekerheid na bij de gemeente of er een meldingsplicht aan vasthangt. Lees hier of je een vergunning nodig hebt voor een carport.

Losstaand of tegen de woning

Je kan een losstaande carport plaatsen, ze tegen de woning aanbouwen of een uitstekend gedeelte van de woning als carport benutten. Je kan kiezen voor een modulaire prefabconstructie, een carport op maat gemaakt door een gespecialiseerde firma, of voor een ontwerp van je architect.

Houten of stalen structuur

De structuur van een carport bestaat uit hout of staal. Het staal is meestal verzinkt en nadien gelakt in de gewenste kleur. De dakbedekking rust op de structuur. Ook hier bestaan er verschillende mogelijkheden: polyestergolfplaten, een beglazing in polycarbonaat of acrylglas, houten shingles, pvc-platen, EPDM, isolerende sandwichpanelen,... Het dak kan ook diverse vormen aannemen: plat, schuin, rond,... En sommige materialen kan je makkelijker zelf plaatsen dan andere.

Tip: Wil je een nieuw dak voor je carport? Bekijk hier de opties.

Coherent geheel

Om tot een coherent geheel te komen, kan je dezelfde dakpannen of leien op je woning en carport plaatsen. Zijwanden zijn verkrijgbaar in hout, staal of glas.

Berghok voor gereedschap

De nadelen van een carport? Je kan een carport niet afsluiten en er is niet altijd genoeg plaats voor gereedschap. Daarom kan je achter de carport nog een berghok plaatsen.

