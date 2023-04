Een carport als goedkoper alternatief voor een garage? Pas op voor prefab en kant-en-klare bouwpakketten

LiviosBen je op zoek naar een budgetvriendelijk alternatief voor een garage? Dan is een carport een goede oplossing. Weet je niet goed waar je best allemaal rekening mee houdt bij het kiezen van een carport? Bouwsite Livios lijst voor jou enkele aandachtspunten op voor een weloverwogen beslissing.

De voordelen van een carport

Eén van de belangrijkste argumenten om voor een carport te kiezen is het prijskaartje. Je moet immers geen of minder geld uitgeven aan het ontwerp, de funderingen, het metselwerk, de isolatie en de poort dan bij een garage.

Daarnaast neemt een carport minder licht weg, is er meer ruimte om in/uit de auto te stappen én om te manoeuvreren met je fiets of brommer.



Losstaand of tegen de woning

Je kan een losstaande carport plaatsen, ze tegen de woning aanbouwen, of een uitstekend gedeelte van de woning als carport benutten.

Je kan verder kiezen voor een modulaire prefabconstructie, een carport op maat gemaakt door een gespecialiseerde firma, of een ontwerp van je architect.

Materialen, dakbedekkingen en afmetingen

Carports waren vroeger vooral functioneel. Als de auto droog bleef, was men vaak al tevreden. Vandaag is dat wel andere koek. Mensen willen dat hun carport past bij de stijl van hun woning en fabrikanten spelen hierop in met verschillende materialen, dakbedekkingen en afmetingen. De onderstaande drie vragen moet je jezelf altijd stellen bij de plaatsing.



1. Welk materiaal voor je carport?

Er komen voortdurend nieuwe materialen op de markt, al houden de sterkhouders stand. Zo blijven aluminium en polycarbonaat populair. Deze materialen zijn gemakkelijk in onderhoud en gaan mooi op in de omgeving. Bovendien wegen ze weinig. Je hebt dan ook niet veel steunpilaren nodig om het dak recht te houden.

Ook hout verliest niet aan belang. Het natuurlijk materiaal blijft minstens 20 tot 25 jaar vrij van rot en schimmelaantasting, zonder dat je er iets aan moet doen. Al spreken we dan wel over soorten met duurzaamheidsklasse 1. Dat zijn bijvoorbeeld tropische types als Afrormosia en Padoek, maar ook inheemse soorten (zoals grenen- en vurenhout) zijn geschikt, op voorwaarde dat ze geïmpregneerd zijn. Verder is ook Thermowood een goede optie. Dat hout is door een thermische behandeling ongevoelig gemaakt voor vocht, schimmels en andere invloeden.

2. Welk dak voor je carport?

Vaste daken

Eens het materiaal voor de constructie gekozen is, kan je op zoek gaan naar een geschikt dak. Op carports plaatsen de meeste mensen een volwaardig dak. Sommigen laten een zadel- of zelfs piramidedak leggen. Dat wordt dan vaak afgewerkt met dezelfde dakpannen of leien als hun woning. Al komt dit soort daken niet zo vaak voor.

Een plat dak blijft de meest voor de hand liggende keuze, zowel qua installatie als prijs. Ook hier kan je kiezen uit heel wat vormen en maten.

Polycarbonaat en glas

Een plat dak zie je vaak niet liggen. De dakbedekking zit immers verborgen achter een omkasting of kader en om die reden kiezen bouwers soms voor prijsbrekers als polyester- en pvc-golfplaten. Toch zijn deze materialen niet echt duurzaam en erg lawaaierig als de regen erop klettert.

Kies daarom voor polycarbonaat. Dat materiaal staat al jaren stevig op nummer één. Het laat zich gemakkelijk verwerken en is erg licht. Het enige nadeel is dat polycarbonaat er niet altijd even stijlvol uitziet. Sommige mensen kiezen om die reden voor glas. Weet in dat geval wel dat gewoon glas niet volstaat. Je hebt gelaagd glas nodig. Net als het glas in de vooruit van een wagen zal dat niet breken als er iets op valt.



Groendak

Valt er meer dan genoeg licht naar binnen of wil je echt een robuust dak? Ga dan voor een volwaardige dakstructuur die je bijvoorbeeld laat afwerken met EPDM of roofing. Je kan zelfs een stapje verder gaan. Als jouw dak sterk genoeg is, kan je het perfect omtoveren tot een groendak. Zo’n dun laagje groen van voornamelijk vetplantjes, vraagt geen onderhoud. Je hebt een mooi uitzicht en doet de natuur een plezier.

Bovendien is het de ideale plaats voor zonnepanelen. Bij hoge temperaturen renderen zonnepanelen namelijk minder goed. Een groendak tempert dat effect. Het groen koelt het dak op een natuurlijke manier waardoor jouw rendement met 16 procent stijgt.



3. Welke afmetingen voor je carport?

In de markt van de carports bestaan er heel wat prefab en kant-en-klare bouwpakketten. Deze oplossing lijkt ideaal, maar bezint eer ge begint. Het gevaar bestaat immers dat je kiest voor een te klein model. Baseer je niet zomaar op de buitenmaten van je auto. Je moet immers gemakkelijk kunnen in- en uitstappen.

Reken daarom minstens op een breedte van ongeveer drie meter. Als je moet manoeuvreren om eruit te rijden, mag dat zelfs nog wat meer zijn. De hoekpaal is dan meer dan eens een obstakel.

