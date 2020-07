Een boomhut en zelf aangelegde zwemvijver: de tuin van Mark en Sofie is een groen paradijs in het dorpscentrum Bjorn Cocquyt

11 juli 2020

10u12 2 Woon. Het is veel en hard werk, maar ze doen het graag. En er gaat geen dag voorbij dat Sofie en Mark niet van hun groene oase in het dorpscentrum van Zaffelare genieten. Met een binnentuin, zwemvijver, boomhut, moestuin, schaduwterras, schapenweide en nog veel meer is er aan fraaie plekjes alleszins geen gebrek.

“We dachten er nooit aan om in het midden van een dorp te wonen, maar van enige drukte is er achteraan in de tuin geen sprake”, vertellen Sofie en Mark. Op de ingesloten binnentuin volgt een groen paradijs dat ze helemaal zelf creëerden.

De blikvanger is de zwemvijver waar ze elke dag een duik in nemen. “Behalve als er een te dikke ijslaag op het water ligt”, lacht het koppel. “We hebben hard gezwoegd tijdens de aanleg, maar hebben er intussen al heel veel plezier aan beleefd.” Het terrasje dar ervoor ligt, is de favoriete plek van Sofie, terwijl Mark in de zomer graag uitblaast in de hangmat onder de boomhut.

“We wilden niet zomaar een boomhut, met een raampje in de vorm van een hart. Neen, het moest een stoer huis worden waar ook in getimmerd en geknutseld kon worden. We klopten aan bij Hogerhuis en vroegen hen om er veel van onze restjes hout en glas in te verwerken.”

Benieuwd naar hoe de woning eruitziet, naar de rest van de tuin, de tijd die erin kruipt en hoe Mark en Sofie het onderhoud beperkten? Het volledige artikel lees je vandaag in onze weekendkrant.