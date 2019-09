Een badkamer zonder schimmel? Zo doe je het Redactie

16 september 2019

11u00

Niet alleen ziet het er vies uit, schimmel is ook ongezond. De gekende zwarte vlekjes ontstaan als het aanwezige vocht in de badkamerlucht onvoldoende afgevoerd wordt. Bouwsite Livios weet hoe je schimmelplekken aanpakt en voorkomt.

Stap 1: schimmel verwijderen

Trek rubberen handschoenen aan voordat je aan de slag gaat. Zorg er ook voor dat de kamer voldoende verlucht is of gebruik een mondmasker. Je werkt met bijtende producten, dus let erop dat de oplossing niet in je ogen of op je huid spat. Lees hier hoe je het juiste mondmasker kiest.

Om de schimmelplekken te verwijderen, kan je een speciale schimmelvreter kopen of zelf een bleekwateroplossing maken met één deel bleekwater en drie delen water. Als je delicate oppervlaktes gaat reinigen, test je de vloeistof best eens op een onopvallende plaats.

Wrijf de oplossing met een kwast, spons of doek in op de vlek. Voor hardnekkige schimmelvlekken is het nodig om dit enkele keren te herhalen. Om delicate oppervlaktes te ontzien, beperk je je best tot deppen. Voor voegen gebruik je een tandenborstel. Laat het product even inwerken en maak de oppervlakte achteraf proper met water.

Stap 2: nieuwe verflaag aanbrengen

Als je je muur of plafond niet helemaal schoon krijgt, is het verstandig om een nieuwe verflaag aan te brengen. Je kan daarvoor speciaal schimmelwerende primer kopen. Kieren, gaten en voegen kan je opnieuw behandelen met speciale schimmelwerende silicone.

Tip: Siliconenkit vervangen? Zo begin je er aan.

Stap 3: schimmel voorkomen

De vlekken verwijderen alleen is echter niet genoeg, je moet ook op zoek gaan naar de oorzaak. In de badkamer zijn schimmelproblemen toe te schrijven aan een gebrekkige ventilatie en verluchting.

Als je badkamer moeilijk te verluchten is, kan een ventilator al heel wat helpen. Ook handig is een vochtbestrijder. Dat is een apparaat om vocht en muffe geurtjes te bestrijden. Als de schimmel terugkeert, is er meer aan de hand. Schakel een vochtexpert in om de oorzaak van de problemen te achterhalen. Lees hier welke soorten vochtproblemen er zijn (en de oplossingen).

Bron: Livios