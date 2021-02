Een bad of een douche in je badkamer? Zo hak je de knoop door

LiviosGa je voor het gebruiksgemak van een snelle douche, of ontspan je liever in een warm bad? In een kleine badkamer moet je soms keuzes maken. Die keuze hangt vooral af van je eigen smaak, voorkeur en behoeftes. Maar weet dat beide opties hun troeven en aandachtspunten hebben. Bouwsite Livios zet ze voor je op een rij.

Douche: water- en plaatsbesparend

Er zijn veel argumenten die voor een douche pleiten. Om te beginnen neemt de installatie minder plaats in beslag dan een bad. Dit is toch een belangrijk voordeel als de ruimte beperkt is. Kies je voor een inloopdouche? Dan wordt de douchebak rechtstreeks in de vloer geïntegreerd waardoor je enkele kostbare centimeters wint. Bovendien is een douche optisch minder aanwezig dan een bad, waardoor je badkamer groter lijkt.

Een douche verbruikt ook minder water en is dus milieuvriendelijker. Om een standaard bad te vullen heb je zo’n 120 tot 150 liter water nodig. Neem je een douche? Dan verbruik je tussen de 20 en 60 liter water, zolang je er geen uren onder staat. Maar ook als je graag een uitgebreide douche neemt, bestaat er een oplossing om minder water te verspillen. Met een spaarkop bijvoorbeeld bespaar je tot 50% water. In een douche heb je ook minder risico om te vallen, omdat het niveauverschil tussen de badkamervloer en douchebak beperkt is. Je hebt dus geen trapje nodig zoals bij een bad om in de douche te stappen. Bekijk hier nog meer tips om minder water te verspillen.

Maar deze optie heeft niet alleen voordelen. Als je kleine kinderen hebt, is een douche minder evident. Een bad is dan comfortabeler en leuker voor de kinderen om in te spelen.

Bad: ideaal om te ontspannen

Verkies je een bad? Dan zal je zeggen dat een bad onmisbaar is als je je even wil ontspannen. Onder de douche kan je ook relaxen, denk maar aan een massagedouche. Toch blijft het bad de ideale plek om te ontstressen na een vermoeiende werkdag. Een bad is ook goed voor je gezondheid. Zo heeft het een positief effect bij chronische ziekten, voor je bloedsuikerspiegel en calorieverbranding. Heb je kinderen die zichzelf nog niet kunnen wassen? Dan is een bad ook praktischer dan een douche. Meer zelfs: je kind in bad doen, is vaak een gezellig gezinsmoment. Lees hier hoe je het juiste bad kiest.

Maar een bad heeft ook nadelen. Het neemt bijvoorbeeld veel ruimte in beslag. Daarom is het niet altijd de juiste oplossing in een kleine badkamer, ook al vind je compacte modellen op de markt. Het is ook moeilijker om je goed af te spoelen in een bad vol schuim. Ook ouderen of personen met een beperkte mobiliteit kunnen moeilijkheden ondervinden om in en uit het bad te stappen. Gelukkig bestaan hier oplossingen voor zoals een bad met een waterdichte deur.

Bad en douche combineren

Twijfel je nog tussen een bad en douche? Dan kan je ook kiezen voor een bad-douchecombinatie. Zo heb je het beste van twee werelden: deze modellen hebben een douchezone in de badkuip. Een ideale oplossing voor twijfelaars!

