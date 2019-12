Een alarmsysteem plaatsen: zoveel kost het je Redactie

18 december 2019

11u30

Wil je je woning beschermen tegen inbrekers? Met een alarmsysteem kan je ze afschrikken. Je vindt vandaag heel wat draadloze systemen. Maar hoeveel kost dat nu en wat is de grootste prijsbepaler? Bouwsite Livios vroeg het aan een gespecialiseerde veiligheidsfirma.

“Wanneer je denkt aan het installeren van een alarmsysteem moet je rekening houden met een aantal factoren”, vertelt Serge Van De Velde van Delta Dore Belgium. “Zoals je type woonst, het aantal deuren en ramen en of er huisdieren aanwezig zijn.” Ook bestaat een volledige alarminstallatie uit 5 onderdelen. Bekijk ze hier.

Basispack vanaf 1.300 euro

“De meeste fabrikanten verkopen de basis van een alarmsysteem onder de vorm van een pack”, zegt Serge. Dat pakket bestaat meestal uit de meest noodzakelijke onderdelen van een goede beveiliging:

- centrale/sirene

- buitensirene

- bedieningspaneel

- enkele bewegingsmelders

- rookdetector

- openingsdetectoren en/of afstandsbedieningen

Bewegingsmelders vanaf 250 euro

Je kan in elke individuele ruimte een bewegingsmelder plaatsen. Wanneer het systeem beweging detecteert in de woonst, slaat het alarm aan. Je kan dit optimaliseren door ook je gangen van zo’n melder te voorzien. Veel melders kan je in een huisdiervriendelijke versie verkrijgen. Die melders geven geen aanwezigheid door als er een detectie is van een beweging onder een bepaalde hoogte en volume. Op een klassieke detector kan je ook een cover plaatsen die hem diervriendelijk maakt.

Videobewegingsdetectoren

Er bestaan ook videobewegingsdetectoren die iets duurder zijn maar die bewegende beelden doorsturen. Handig om te weten of je nu echt met inbrekers zit of dat het om vals alarm gaat. Zo’n videobewegingsmelder heb je vanaf 295 euro. Let wel, hiervoor heb je een IP-transmitter nodig die al snel 650 euro kost. Deze transmitter zorgt voor de communicatie met de smartphones en tablets.

Openingsdetectoren vanaf 60 euro

Moet het alarm afgaan nog voor er wordt ingebroken? Gebruik dan je deur- en raamcontacten. Die installeer je op elke bereikbare opening van de woonst. Een kleine tip van Delta Dore Belgium: “Zit je met kelderramen? Vergeet dan ook deze niet te voorzien van detectoren.”

Videobewaking vanaf 230 euro

Je kan videobewegingsmelders vervangen of aanvullen met volwaardige HD wifi-videocamera’s die zelf ook beweging detecteren. Zoals hun tegenhangers laten ze bij detectie het alarm afgaan. En via dezelfde IP-transmitter sturen ze beelden van de bewegingen in HD door naar een smartphone. Een binnencamera heb je vanaf 230 euro en een buitencamera vanaf 300 euro.

De rekensom

Om een precies prijskaartje te plakken, vertrekken we vanuit een standaardsituatie. In dit geval een alleenstaande woning met een oppervlakte van ongeveer 200 m², met een kelder, bovenverdieping, drie slaapkamers en een rondlopend huisdier.

Hoeveel kost het materiaal voor de beveiliging van deze voorbeeldwoonst?

- Een basisalarmpack : 1.318,90 euro

- Bewegingsmelders in drie extra kamers : 251,90 euro x 3 = 755,70 euro

- Openingsdetectoren op vijftien ramen en deuren : 59,40 euro x 15 = 891 euro

- Videobewaking (binnen) 231,10 euro en (buiten) 301,70 euro = 532,80 euro

Conclusie: De beveiliging voor de voorbeeldwoning kost in totaal 3.498,40 euro.

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw. Voor woningen ouder dan 10 jaar, betaal je een verlaagd btw-tarief van 6%.

