Een aannemer kiezen: hier moet je op letten

03 augustus 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Ga je binnenkort bouwen of renoveren? En ben je nog zoek naar aannemers? Weet dan dat je bouwproject grotendeels staat of valt met de keuze van de juiste aannemer(s). Je architect kan je hierin adviseren, maar ook zelf let je best op enkele zaken. Ga je binnenkort bouwen of renoveren? En ben je nog zoek naar aannemers? Weet dan dat je bouwproject grotendeels staat of valt met de keuze van de juiste aannemer(s). Je architect kan je hierin adviseren, maar ook zelf let je best op enkele zaken. Bouwsite Livios helpt je op weg.

Wees er op tijd bij

De beste aannemers zijn meestal al een hele tijd op voorhand bezet. Ruwbouwaannemers zitten vaak tot een jaar op voorhand volgeboekt. Zeker de kleinere ruwbouwaannemers, de zogenaamde een- of tweemansfirma’s. Maar dat geldt evenzeer voor de aannemers die later je pad kruisen, zoals de dakwerkers, de chapper of de plakker. Laat je hier alleszins niet door afschrikken. Want hoe meer tijd je hebt voordat je start, hoe meer offertes je kan opvragen en bezoekjes je kan brengen aan toonzalen en referentiewoningen. Hou in dat geval wel goed het financiële totaalplaatje in de gaten. Moet je om een of andere reden toch sneller starten, maak dan extra doordacht je keuze.

Neem je tijd

Ga niet over één nacht ijs als je moet beslissen. De prijs is belangrijk, maar ook de kwaliteit die de aannemer levert. Een heel lage prijs is vaak gewoon te mooi om waar te zijn. En duurder is dan weer niet altijd beter. Nog een reden waarom je je niet moet overhaasten. Ben je bijna 100% zeker van je keuze, maar is de aannemer de komende maanden al volgeboekt? Dan is die het wachten waarschijnlijk waard, als je situatie dat toelaat.

Referenties, referenties en nog eens referenties

Leg je oor zo veel mogelijk te luister. Mond-aan-mondreclame werkt beter dan ooit. Doe de ronde en ga op zoek naar ervaringen in je directe omgeving. Je vrienden en kennissen hebben waarschijnlijk vele tips klaar. Zowel goede als minder goede aannemers gaan snel over de tongen. Ga je voor een alternatieve bouwtechniek? Informeer je dan zeker eens zo goed.

Reputatie, vakbekwaamheid en ervaring vormen belangrijke uitgangspunten. Vraag referenties op, bezoek enkele woningen die de aannemer gebouwd heeft en informeer bij de eigenaars naar hun ervaringen. En breng hen eventueel een bezoekje. Want ook al is het eindresultaat vlekkeloos, de samenwerking is dat misschien niet altijd geweest. Zelfs al gaat het om een directe referentie van je architect.

Controleer je aannemer

Wil je controleren of je aannemer er financieel goed voor staat? Hoe groot de kans is op een faillissement? Hoe hij het afgelopen jaar financieel evolueerde? Via de website van de FOD Economie en de Kruispuntbank voor Ondernemingen kan je nagaan of je aannemer sociale of fiscale schulden heeft en controleren of hij over de juiste vakkennis beschikt.

Kwaliteitslabels zeggen veel ...

Kwaliteitslabels zijn een indicatie van betrouwbaarheid, maar zeker geen garantie. Wees dus kritisch. Voorbeelden van labels zijn Het Charter van de Woningbouwer. Aannemers en projectontwikkelaars die dit label dragen, verbinden zich ertoe strikt de wet-Breyne na te leven. Construction Quality is nog zo’n kwaliteitslabel. Dit is een samenwerkingsverband tussen het Vlaamse Qualibouw en het Waalse CoQual.

Lid van beroepsorganisaties?

Bedrijven die bijvoorbeeld lid zijn van de Confederatie Bouw krijgen een standaardaannemingscontract dat volledig beantwoordt aan de woningbouwwet-Breyne. Een aannemer die lid is van de beroepsorganisatie krijgt professionele ondersteuning. Dit alles vormt een indicatie voor de betrouwbaarheid van de aannemer, maar zeker geen garantie. Bovendien kunnen aannemers die niet over de nodige papieren beschikken ook goed werk leveren ... en andersom.

Vergelijk offertes en spreek af

Heb je een aantal potentiële aannemers op het oog? Belangrijk: vraag voldoende offertes op en vergelijk geen appels met peren. Vergeet zeker de kleine lettertjes niet. Alleen zo krijg je een goed zicht op de correcte prijzen. Te ingewikkeld? Veel architecten helpen je graag verder om je offertes naast elkaar te leggen.

Aannemers hebben het logischerwijs enorm druk met hun dagjob. Veel firma’s moeten daarom nog na de uren aan hun offertes werken. Een goede tip: hou telefonisch contact. Mailtjes gaan al snel verloren in een volgepakt werkschema. Eens je offerte af is, vraag je of je deze ook persoonlijk kan bespreken. Op deze manier krijg je meteen een eerste beeld van degene waarmee je misschien zal samenwerken. Heel wat aannemers zullen dit al zelf voorstellen. Ook is het mogelijk dat hij je uitnodigt nog voordat hij de offerte opstelt. Het is zeker slim om hierop in te gaan. Misschien heeft hij nog extra tips in petto?

Aannemer gekozen? Blijf logisch nadenken

Na een doordachte zoektocht heb je een overeenkomst ondertekend met je aannemer. Blijf je hoofd erbij houden en hou er rekening mee dat er nog altijd iets kan mislopen. Hou dus zeker volgende tips in het achterhoofd:

- Geldt de wet-Breyne voor jou? Deze wet beschermt je als je met algemene aannemers of bouwfirma’s werkt.

- Betaal geen overdreven voorschotten.

- Opgepast met cash: betaal geen grote bedragen met cash geld, en zorg dat je altijd een bewijs van betaling hebt. In het zwart betalen is illegaal en bovendien heb je geen verhaal als er nadien gebreken opduiken.

- Vraag altijd een factuur: om dezelfde reden als hierboven. Zorg voor een valnet in geval van problemen.

- Toch een fout of conflict? Zoek naar een oplossing.

Een of meerdere aannemers?

Voor nieuwbouw, maar ook bij een uitbreiding van een bestaande woning en/of grondige renovatie stelt de vraag zich of je de werken uitbesteedt aan één of meerdere aannemers. Je kan je huis laten (ver)bouwen door één algemene aannemer of voor elke aparte post, zoals metselwerk, dakwerk, sanitair, pleisterwerken, ... zelf aannemers zoeken. Voor welke methode je kiest is, hangt helemaal van jou af. Als er voor jouw project een architect aan te pas komt, moet deze keuze zeker ter sprake komen. Er is echter niet zoiets als ‘een juiste keuze’.

