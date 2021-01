Een aanbouw voor extra woonruimte? Onze expert toont aan de hand van 3 bijzondere projecten hoe je dat aanpakt én hoeveel het kost

Woon. Architec­ten niet te spreken over samenwer­king met gemeentes: te traag en slecht beantwoor­de vragen

15 december Onthutsende cijfers uit een enquête van architectenorganisatie NAV bij zowat 600 van haar leden: amper 10 % is tevreden over de snelheid waarmee hun vragen beantwoord worden door de loketten als het gaat om advies rond zaken zoals vergunnings- en meldingsplicht. Niet eens een kwart kan zich vinden in de kwaliteit van het antwoord noch in de bereikbaarheid van de diensten.