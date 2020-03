Gesponsorde inhoud Ecologisch verantwoord genieten van je wooncomfort? Zo begin je eraan Aangeboden door Schüco

31 maart 2020

14u04 0 WOON. Is jouw woning al bijna-energieneutraal? Tegen 2021 mag je nog maar een minimum aan energie verbruiken. Bovendien gebruik je best zoveel mogelijk hernieuwbare bronnen en technieken om die op te wekken. En dat is ook nodig, want momenteel verbruiken (woon)gebouwen ongeveer 40% van alle energie in Europa. Maar hoe kan je nu bijna-energieneutraal wonen? In de eerste plaats door met duurzame producten te werken.

Zo weinig mogelijk afval

Ga je bouwen of (ver)bouwen? Sta dan stil bij welke materialen je daarvoor wil gebruiken. Dat geldt niet alleen voor de bouwschil en je isolatie, maar bijvoorbeeld ook voor je ramen en deuren. Let er dus op dat je vooral met herbruikbare en recycleerbare bouwmaterialen werkt. Of misschien zijn ze zelfs al aan een tweede leven toe? Des te beter: hoe langer je ze van de afvalberg kan houden, hoe meer je bijdraagt aan het milieu.

Energie-efficiëntie

Ben je aan de keuze voor je nieuwe ramen en deuren toe? Met aluminium profielen kan je op een combinatie van topdesign en een uitzonderlijke energie-efficiëntie rekenen. De hoge thermische en akoestische isolatiewaarden van dat materiaal zijn goed voor het milieu, de energie-efficiëntie van je woning en dus ook voor je portefeuille. Want de energie die je niet gebruikt, hoef je natuurlijk ook niet te betalen. Of je nu bouwt of verbouwt: aluminium raam- en deurprofielen tillen de duurzaamheidsgraad van je woning naar een hoger niveau.

Denk ook aan je comfort

Natuurlijk is energie-efficiëntie niet de enige factor die je woning duurzaam maakt. Het is zeker zo belangrijk dat je je huis ook echt je thuis kan noemen, en daarom is je wooncomfort net zo essentieel. Een woning die je beperkt hoeft te verwarmen, draagt zeker bij aan je comfortgevoel. Maar grote ramen die heel wat natuurlijk licht binnenlaten, doen dat ook. Zet je grote ramen trouwens regelmatig open: door te ventileren, zorg je voor een gezonder binnenklimaat.

Zo weinig mogelijk onderhoud

Hecht jij belang aan (ver)bouwen met recycleerbare materialen? Ga dan voor deur- en raamprofielen van aluminium. Die zijn namelijk 100% herbruikbaar, waardoor de fabrikant minder grondstoffen en energie moet gebruiken om nieuwe exemplaren te maken. Maar ook onderhoud speelt een rol in de circulaire economie. Daarom ontwikkelde Schüco een aantal deuren en ramen die je automatisch een melding sturen als ze een onderhoudsbeurt nodig hebben. Een beetje zoals je auto dat ook doet. Door je deuren en ramen op die manier optimaal te onderhouden, gaan ze een pak langer mee.

Wil jij ook bijdragen aan de circulaire economie? Met aluminium ramen en deuren kan het.