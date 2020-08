Echt water besparen in je badkamer? Deze techniek moet je kennen Redactie

14 augustus 2020

11u00

Ecologie is een hot topic, ook in de badkamer. Wil je écht besparen? Snoei dan niet alleen in je waterverbruik, maar ook in de energie die je nodig hebt voor het opwarmen van je sanitair water. Onbegonnen werk? Toch niet: bouwsite Livios legt uit hoe je met een douchewarmtewisselaar het nuttige aan het aangename koppelt.

Wegstromend douchewater

Tegenwoordig is het belangrijk om je energievraag en energieverlies zoveel mogelijk te beperken. Heb jij al stilgestaan bij het energieverlies van jouw wegstromend douchewater? Het water voor jouw heerlijke warme douche moet eerst opwarmen en stroomt enkele seconden later weg in het afvoerputje. Voor een douche van 10 minuten verlies je al snel 60 liter warm water dat werd opgewarmd tot 55°C.

Oplossing om je energieverlies te beperken

Een douchewarmtewisselaar geeft een deel van de energie van je afgevoerde douchewater terug af aan het verse sanitaire water. Zo verspil je minder energie, maakt je (zonne)boiler minder warm water aan en geniet je toch nog van een aangenaam warme douche.

Drie soorten warmtewisselaars

Je monteert het systeem in de afvoerinstallatie. Er zijn drie soorten:

- Douchepijpwisselaar of verticale warmtewisselaar

- Douchegootwarmtewisselaar

- Douchebakwarmtewisselaar

Bij de douchepijpwisselaar stroomt je afvoerwater naar beneden, verticaal door de warmtewisselaar. Dit systeem is het efficiëntste van de drie, maar belangrijk hier is wel dat je douche op een verdieping moet staan. De douchegootwisselaar wordt zoals zijn naam al doet vermoeden geïnstalleerd in je douchegoot. De douchebakwarmtewisselaar lijkt hierop, maar zit in je douchebak geïntegreerd.

Aansluiten op drie manieren

Er bestaan drie manieren om je douchewarmtewisselaar aan te sluiten:

- Je koppelt de drinkwaterleiding aan de watertoevoer van de thermostatische mengkraan van je douche.

- Je verbindt de drinkwaterleiding met het verwarmingstoestel dat sanitair water produceert.

- Je sluit de drinkwaterleiding zowel op je mengkraan als het verwarmingstoestel aan.

Het beste rendement

Het rendement van een douchewarmtewisselaar schommelt tussen 40% en 65% en is afhankelijk van de aansluitingswijze, de temperatuur van het drinkwater en de afstand tussen de douchewarmtewisselaar, het verwarmingstoestel en de douche.

Voor het beste rendement sluit je de warmtewisselaar zowel aan op je mengkraan als verwarmingstoestel. Zet de temperatuur van je drinkwater niet te hoog, dan kan de douchewarmtewisselaar meer warmte overdragen. Beperk ook de afstand tussen de douchewarmtewisselaar, het verwarmingstoestel en de douche, want dan gaat er onderweg minder thermische energie verloren.

Voor- en nadelen

De voordelen op een rijtje:

- Je wint één tot twee E-peilpunten: de verticale versie verlaagt je E-peil met 2 punten en de douchebak- en douchegootwisselaar met 1 E-peilpunt.

- Zowel voor nieuwbouw als renovatie.

- Daling van de CO2-uitstoot.

- Je bespaart 75 euro per persoon per jaar door een lager energie- en waterverbruik.

Er zijn ook enkele nadelen:

- De warmtewisselaar is soms lastig te integreren in een bestaande installatie.

- Het is niet overal toepasbaar: de verticale warmtewisselaar is alleen mogelijk als de douche zich op een verdieping bevindt.

- De douchebak- en douchegootwisselaar zijn minder efficiënt dan de verticale versie.

Kostprijs

Er zijn al douchewarmtewisselaars vanaf 500 euro, exclusief btw. Een gezin van vier personen verdient de installatie na anderhalf jaar terug.

