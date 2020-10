Reynaers Aluminium Gesponsorde inhoud DUURZAAM WONEN: klimaatneutraal bouwen in 3 stappen Aangeboden door Reynaers Aluminium

07 oktober 2020

Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarom legt Vlaanderen steeds strengere energiedoelstellingen op bij nieuwbouwwoningen. En ook kopers hechten meer en meer belang aan de energiefactuur bij de aankoop van hun woning. Maar wat betekent klimaatneutraal wonen precies? En welke stappen moet je daarvoor ondernemen? We zetten drie belangrijke investeringen op een rij!

Heb je (ver)bouwplannen? En wil je het zo duurzaam mogelijk aanpakken? Dan helpen we je graag op weg met enkele tips om klimaatneutraal te wonen. Want ieder huishouden heeft energie nodig: om te koken, te verwarmen, toestellen van elektriciteit te voorzien … De keuzes die je maakt voor je woning hebben rechtstreeks impact op je CO2-uitstoot. Een huishouden dat geen CO2 uitstoot, is een klimaatneutrale woning. Wil jij zelf ook klimaatneutraal wonen? Dat kan in drie stappen!

1. Maak gebruik van energie uit duurzame bronnen

Voor energieneutrale woningen wordt energie zo duurzaam mogelijk opgewekt. Denk: zonne-energie of energie uit bodem, water of lucht. Installeer je bijvoorbeeld een zonnepaneel? Dan laad je je smartphone op met zelfopgewekte energie. En ook voor je koelkast, tv en andere toestellen komt de stroom uit je eigen energieopslag. Kies je voor een zonneboiler, dan douche je warm én energievriendelijk.

Tip: Moet de eerste steen van je droomhuis nog gelegd worden? Hou bij het ontwerp dan alvast rekening met de oriëntatie, zodat je het licht en de warmte van de zon optimaal kan benutten. Zo laat je de energie niet alleen recht je woning binnen, maar kan je bovendien de warmte opvangen om er water mee te verwarmen of er elektriciteit van te maken.

2. Weg met fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen (‘grijze stroom’) als stookolie, aardgas en steenkool kunnen op raken en zijn schadelijk voor het milieu. Energieleveranciers gebruiken deze grondstoffen om elektriciteit en gas mee op te wekken. Gelukkig stappen we steeds meer af van fossiele brandstoffen en wordt er volop gezocht naar hernieuwbare energie. Overweeg zelf ook eens om te kiezen voor duurzame energie of groene stroom. Het is een kleine (over)stap voor jou, maar een grote stap voor het klimaat.

Tip: Wist je dat een cv-ketel veel energie verbruikt? En dat je met een hybride warmtepomp je energie- en gasverbruik op korte termijn drastisch verlaagt? Dat zit zo: de warmtepomp zorgt het grootste deel van het jaar voor de ruimteverwarming en de ketel wordt alleen nog tijdens erg koude dagen ingeschakeld. Slim hé?

3. Beperk je energieverbruik

Als je je woning energieneutraal wilt maken, is isolatie het toverwoord. Om te voorkomen dat warmte verloren gaat, is het belangrijk om je gevel en je dak goed te isoleren. Dat is vaak een investering, maar wel eentje die zich snel terugverdient door een véél lagere energierekening. Kies ook voor perfect geïsoleerde ramen en deuren. Aluminium is sterk, wordt niet aangetast door vocht en heeft een opvallend lange levensduur. En het is een duurzame optie want dit materiaal is 100% recycleerbaar. Aluminium ramen en deuren zijn er in verschillende stijlen: van een strak design tot een rustieke uitstraling. Zo vind je de unieke look die perfect past bij jouw woning én beperk je bovendien je energieverbruik. Win-win!

