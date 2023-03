Duurzaam verwarmen met propaangas? Dit zijn je opties

PrimagazHoe ga jij je nieuwbouwwoning verwarmen: op gas of met een warmtepomp? Een geschikte verwarmingsmethode kiezen, is geen evidente keuze. Natuurlijk wil je liefst zo duurzaam mogelijk verwarmen op maat van jouw woning én budget. Heb je al eens gedacht aan een hybride oplossing op propaan? Dat is niet alleen milieu- maar ook budgetvriendelijk!

Geen gasaansluiting? Kies voor propaan

Wie bouwt of energetisch renoveert, haalt best een aandeel energie uit hernieuwbare bronnen. Dat kan bijvoorbeeld met een warmtepomp die gratis energie uit de omgevingslucht haalt. Maar een warmtepomp vraagt ook veel elektriciteit en de hoge investeringskost is niet voor iedereen financieel haalbaar. Er is bovendien ook veel onzekerheid rond het elektriciteitsnetwerk en de evolutie van de elektriciteitsprijs Daarom kiest een groot aantal (ver)bouwers voor een condensatieketel op gas. Maar wat als er geen gasnet in jouw straat ligt? Dan biedt Primagaz een oplossing aan: propaangas in een tank.

Combineer met hernieuwbare energie

Propaangas wordt in je tuin opgeslagen in een boven- of ondergrondse gastank en ingezet om je woning te verwarmen en van sanitair warm water te voorzien. Je kan propaangas zelfs gebruiken voor een gasfornuis in je keuken of voor een gashaard in je leefruimte. Om zo duurzaam mogelijk te verwarmen, kan je propaangas combineren met hernieuwbare energie.

Hybride warmtepomp op propaan

Een hybride warmtepomp is een systeem met een hoge energie efficiëntie waarbij een elektrisch aangedreven warmtepomp op maat van de woning, samenwerkt met een verwarmingsketel op gas om een huis en eventueel ook het sanitair water te verwarmen. Afhankelijk van de buitentemperatuur, de gevraagde warmte en rekening houdend met energieprijzen en CO2-uitstoot, zal een intelligent beheerssysteem beide of een van beide warmtebronnen aanspreken.

Zo’n hybride warmtepomp is de ideale oplossing voor bestaande woningen of renovaties aangezien geen verregaande isolatiewerken noodzakelijk zijn en de bestaande radiatoren kunnen behouden blijven. Grote investeringen in isolatie en vloerverwarming zijn op die manier niet nodig. Bovendien kost een hybride warmtepomp aanzienlijk minder dan een elektrische warmtepomp.

Gaswarmtepomp

Een gaswarmtepomp is vergelijkbaar met een elektrische warmtepomp. Het is een centraal verwarmingssysteem dat jouw woning verwarmt en instaat voor jouw sanitair warm water productie, met een hoge energie efficiëntie. Maar deze warmtepomp werkt enkel op gas en ligt in het verlengde van een condenserende gasketel. Zo’n systeem is dus perfect combineerbaar met propaan.

De gaswarmtepomp is een goede keuze bij renovaties aangezien deze, net zoals hybride warmtepompen, geschikt zijn voor zowel lage- als hogetemperatuurtoepassingen. Het haalt bovendien ook een hoog rendement bij lage buitentemperaturen en het is financieel / ecologisch een goede keuze.

Primagaz, propaanspecialist in jouw buurt

Primagaz is lokaal verankerd en beschikt over verschillende depots verspreid over heel België om vlotte leveringen te kunnen garanderen. Vanuit deze depots rijden onze vrachtwagens uit om onze klanten hun propaantanks mooi op tijd bij te vullen.