Duurzaam de toekomst tegemoet? Zo verwarm je het best

25 februari 2020

14u50 0 WOON. Hecht jij ook belang aan een beter klimaat? Daar kan je misschien wel een grotere rol in spelen dan je denkt. Want wist je dat 85% van je huishoudelijk energieverbruik naar verwarming gaat? En dat 13% van de CO2-uitstoot in België van diezelfde woningverwarming komt? Hoog tijd dus om er iets aan te doen! Ontdek hier hoe jij nu al je steentje kan bijdragen.

Isolatie én de juiste energiebron

Een eerste stap naar milieuvriendelijker verwarmen? Dat is isoleren: hoe meer warmte je in huis kan houden, hoe minder energie je hoeft te verbruiken. Maar het is zeker zo belangrijk om de juiste brandstof te kiezen. En dat is bij ons een grotere uitdaging. Want veel Belgische woningen zijn oud, te groot en worden nog steeds op stookolie verwarmd. Zoveel zelfs dat bijna de helft van de totale CO2-uitstoot van verwarming op stookolie afkomstig is.

Weg met vervuilers

De beste manier om naar de toekomst te kijken? De grootste vervuilers vermijden. Daarom kan je in België vanaf 2035 geen stookolieketel meer kopen en mag je er nu al in Vlaanderen geen meer installeren in je nieuwbouw- of totaalrenovatieproject. Maar welk alternatief moet je dan kiezen? Dat hangt er een beetje vanaf. Ligt er geen aardgasnetwerk bij jou in de buurt? Dan is een warmtepomp of gastank een oplossing voor je nieuwbouw- of renovatiewoning.

Ideale tussenoplossing

Beschik jij niet over het budget om te bouwen of grondig te renoveren? Dan is een warmtepomp zelfs niet de beste oplossing. Want in een oudere woning die niet optimaal geïsoleerd is, moet je heel wat extra elektriciteit verbruiken om je warmtepomp te laten draaien. De ideale tussenoplossing om je uitstoot toch te verminderen? Schakel over op een gascondensatieketel die je voedt met propaangas. Zo stoot je tot 39% minder CO2 uit dan met een stookolieketel, en hou je verwarmen toch betaalbaar tot je voor een hernieuwbare energiebron kan kiezen.

Ook op de lange termijn

Ga je liever meteen voor een toekomstgerichte verwarmingstechniek? Ook dan zit je goed als je met propaan verwarmt, want op de lange termijn kan je overschakelen op alternatieve energieën. Wil je nog een stapje verder gaan? Combineer gas dan met een warmtepomp, zonneboiler of zelfs een warmtekrachtkoppelingsinstallatie om je woning van elektriciteit en warmte te voorzien.

