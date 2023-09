Duurzaam bouwen of verbouwen? Alle voordelen van aluminium op een rij

Wie vandaag bouwt of verbouwt, heeft keuze te over én moet tegelijkertijd met energetische voorwaarden rekening houden. Om die reden is aluminium een populair materiaal: duurzaam, en nog zoveel meer.

Nu de dagen stilaan korter worden, vangen we liefst elk straaltje zonlicht op. Natuurlijk licht dat binnenvalt in huis, creëert een ruimtelijk, open gevoel. Grote ramen, schuiframen, vouwdeuren, een veranda en misschien wel een lichtstraat in het dak staan daarom vaak op het verlanglijstje van wie bouwt of verbouwt. Voor de profielen kun je kiezen voor hout, pvc of aluminium. Wie duurzaam én in schoonheid wil bouwen of verbouwen, zit goed met dat laatste metaal. En wel om verschillende redenen.

Voor het leven

Aluminium raamprofielen verslijten niet en gaan levenslang mee. Ze worden niet aangetast door uv-stralen, vocht, roest of ongedierte. Zelfs bij extreme weersomstandigheden, denk aan hevige regenbuien of hagel, geeft aluminium geen krimp. Dat is duurzaam, want het is een investering voor het leven en je kunt al die tijd genieten van ultiem comfort. Aluminium kan ook geen vuur vatten, dus je woning wordt meteen een stuk brandveiliger. Het materiaal is makkelijk te onderhouden: je hoeft de profielen amper een paar keer per jaar schoon te maken met een sopje van lauw water en een mild poetsmiddel.

Modern of landelijk

Omdat het metaal is, is aluminium enorm sterk. Het houdt niet alleen inbrekers tegen, maar het materiaal biedt ook veel meer mogelijkheden voor je woningontwerp. Je kunt er bijvoorbeeld meer complexe structuren mee realiseren: denk aan slanke raamprofielen die lijken weg te zinken in de grond, maar die toch grote glaspartijen dragen. In een strakke woning zijn het vooral de ramen die de show stelen, en die kunnen met slanke raamprofielen zo minimalistisch mogelijk neergezet worden. Maar aluminium, een enorm polyvalent materiaal, past bij elke bouwstijl – of je nu houdt van landelijk of eerder een industriële look wil creëren. Mat, glanzend, zwart of champagnekleurig: aluminium is in alle kleuren en afwerkingen beschikbaar.

Uitstekende isolatie

Nog een sterkte is de thermische en akoestische isolatie. Een aluminium raam isoleert prima tegen de koude, de warmte en geluid. Fijn, ook bij ons worden de weersomstandigheden stilaan extremer. Hoe dat kan? Aluminium raamprofielen, zoals Reynaers Aluminium die gebruikt in ramen, buitendeuren, veranda’s, schuifdeuren en glasgevels, zijn thermisch geïsoleerd dankzij een driekamersysteem met thermische onderbreking. Zo’n aluminium profielsysteem houdt de koude buiten en de warmte binnen, waardoor je flink bespaart op energie. Een unieke middendichting met extra luchtkamers zorgt voor extra isolatie en nog meer stevigheid. Een raamprofiel in aluminium is bovendien ook energie-efficiënt, wat de EPC-waarde van je woning flink verlaagt. Niet onbelangrijk als je renoveert en gebonden bent aan de renovatieplicht.

En is het na al die jaren toch tijd voor nieuwe raamprofielen of een moderne aanbouw? Aluminium kan volledig gerecycleerd worden en zonder kwaliteitsverlies hergebruikt. Ecologisch verantwoord, want niets gaat verloren.

Kwaliteit op wereldniveau, lokaal ontworpen

Duurzame schoonheid zit in het DNA van Reynaers Aluminium, al jaren een gevestigde waarde en betrouwbare partner voor wie gaat bouwen of verbouwen. Een familiebedrijf, opgericht in 1965, dat intussen uitgroeide tot een wereldspeler. Reynaers Aluminium maakt van je huis een thuis én maakt haar ontwerpen dicht bij huis. Elk systeem in zijn aanbod wordt hier ontwikkeld, in samenwerking met Belgische ontwerpers en materiaalarchitecten. Een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde vakmannen, verspreid over het hele land, zorgt voor een oplossing op maat en een kwalitatieve plaatsing en voor de verdere afwerking, op maat van jouw wensen.

Kiezen voor kwaliteit van bij ons, dat is duurzaam. Maar ook door de combinatie van design, technologie, digitalisering en innovatieve oplossingen, zet Reynaers Aluminium in op duurzame realisaties die je woning naar een hoger niveau tillen. Zo zijn de aluminium profielen HI (High Insulation) en HI+ nog energiebesparender, omdat ze uitgerust zijn met extra isolatiemateriaal. En daar geniet je van, een leven lang.

Ontdek alle voordelen van aluminium en hoe het duurzame design van Reynaers Aluminium een belangrijke rol kan spelen in jouw bouw- of verbouwproject.